В Кремле прокомментировали кадровые изменения в ЕС
Назначения в Евросоюзе (ЕС), в рамках которых Урсула фон дер Ляйен была переизбрана на пост президента Европейской комиссии, а премьер-министр Эстонии Кайя Каллас стала главой внешнеполитической службы, не принесут позитивных перемен в отношениях с Россией. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Госпожа фон дер Ляйен не является сторонницей нормализации отношений между ЕС и Россией. Так мы ее и знаем, так мы ее и помним. В этом плане ничего не меняется. Госпожа Каллас тоже не демонстрировала до сих пор дипломатических наклонностей и хорошо известна <…> русофобскими заявлениями», – сказал Песков.
В связи с этим Кремль не рассчитывает, что назначения будут способствовать нормализации отношений между Москвой и Брюсселем.
Газета Politico 27 июня сообщила, что лидеры ЕС поддержали переизбрание фон дер Ляйен на второй срок в качестве президента Европейской комиссии. Позже она подтвердила это в ходе пресс-конференции. Издание писало также, что на заседании члены Евросоюза поддержали кандидатуру экс-премьера Португалии Антониу Кошту и премьер-министра Эстонии Кайи Каллас на высшие должности в Европейском совете и внешнеполитической службе ЕС соответственно.