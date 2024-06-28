Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

В Кремле прокомментировали кадровые изменения в ЕС

Ведомости

Назначения в Евросоюзе (ЕС), в рамках которых Урсула фон дер Ляйен была переизбрана на пост президента Европейской комиссии, а премьер-министр Эстонии Кайя Каллас стала главой внешнеполитической службы, не принесут позитивных перемен в отношениях с Россией. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Госпожа фон дер Ляйен не является сторонницей нормализации отношений между ЕС и Россией. Так мы ее и знаем, так мы ее и помним. В этом плане ничего не меняется. Госпожа Каллас тоже не демонстрировала до сих пор дипломатических наклонностей и хорошо известна <…> русофобскими заявлениями», – сказал Песков.

В связи с этим Кремль не рассчитывает, что назначения будут способствовать нормализации отношений между Москвой и Брюсселем.

Газета Politico 27 июня сообщила, что лидеры ЕС поддержали переизбрание фон дер Ляйен на второй срок в качестве президента Европейской комиссии. Позже она подтвердила это в ходе пресс-конференции. Издание писало также, что на заседании члены Евросоюза поддержали кандидатуру экс-премьера Португалии Антониу Кошту и премьер-министра Эстонии Кайи Каллас на высшие должности в Европейском совете и внешнеполитической службе ЕС соответственно.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных