В Кремле прокомментировали кадровые изменения в ЕС

«Госпожа фон дер Ляйен не является сторонницей нормализации отношений между ЕС и Россией. Так мы ее и знаем, так мы ее и помним. В этом плане ничего не меняется. Госпожа Каллас тоже не демонстрировала до сих пор дипломатических наклонностей и хорошо известна <…> русофобскими заявлениями», – сказал Песков.