Путин назвал судостроение одной из ключевых отраслей экономики России
Судостроение – одна из ключевых и приоритетных отраслей промышленности и экономики России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в поздравлении работников и ветеранов судостроительной отрасли с Днем кораблестроителя.
Глава государства отметил, что перед российскими корабелами «в условиях беспрецедентных внешних вызовов» стоят важные стратегические задачи. Им необходимо качественно и своевременно выполнять гособоронзаказ и добиваться укрепления технологического и экономического суверенитета России.
26 июня Путин в ходе совещания по вопросам кораблестроения заявил о необходимости защищать российских флот от атак еще на дальних подступах к военно-морским базам и районам действия кораблей.
19 июня стало известно, что тяжелый атомный ракетный крейсер (ТАРК) «Адмирал Нахимов» будет передан Военно-морскому флоту (ВМФ) в 2026 г. Судно находится на ремонте и модернизации в Северодвинске с 1999 г. Результатом работ станет усиление ударной мощи крейсера. Он будет нести в том числе 10 универсальных корабельных стрельбовых комплексов на восемь крылатых ракет «Калибр-НК» и (или) «Оникс». В перспективе крейсер получит гиперзвуковые ракеты «Циркон».