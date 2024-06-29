Путин назвал судостроение одной из ключевых отраслей экономики России

19 июня стало известно, что тяжелый атомный ракетный крейсер (ТАРК) «Адмирал Нахимов» будет передан Военно-морскому флоту (ВМФ) в 2026 г. Судно находится на ремонте и модернизации в Северодвинске с 1999 г. Результатом работ станет усиление ударной мощи крейсера. Он будет нести в том числе 10 универсальных корабельных стрельбовых комплексов на восемь крылатых ракет «Калибр-НК» и (или) «Оникс». В перспективе крейсер получит гиперзвуковые ракеты «Циркон».