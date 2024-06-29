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Путин назвал судостроение одной из ключевых отраслей экономики России

Ведомости

Судостроение – одна из ключевых и приоритетных отраслей промышленности и экономики России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в поздравлении работников и ветеранов судостроительной отрасли с Днем кораблестроителя.

Глава государства отметил, что перед российскими корабелами «в условиях беспрецедентных внешних вызовов» стоят важные стратегические задачи. Им необходимо качественно и своевременно выполнять гособоронзаказ и добиваться укрепления технологического и экономического суверенитета России.

26 июня Путин в ходе совещания по вопросам кораблестроения заявил о необходимости защищать российских флот от атак еще на дальних подступах к военно-морским базам и районам действия кораблей.

19 июня стало известно, что тяжелый атомный ракетный крейсер (ТАРК) «Адмирал Нахимов» будет передан Военно-морскому флоту (ВМФ) в 2026 г. Судно находится на ремонте и модернизации в Северодвинске с 1999 г. Результатом работ станет усиление ударной мощи крейсера. Он будет нести в том числе 10 универсальных корабельных стрельбовых комплексов на восемь крылатых ракет «Калибр-НК» и (или) «Оникс». В перспективе крейсер получит гиперзвуковые ракеты «Циркон».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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