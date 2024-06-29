На президентских выборах Ирана определились два лидера
На выборах президента в Иране в лидеры вышли член парламента Масуд Пезешкиан и представитель духовного лидера в Совете безопасности исламской республики Саид Джалили, следует из данных агентства ILNA.
В общей сложности подсчитано 14 070 462 голоса. Пезешкиан набирает 5 955 781 голос, Джалили – 5 560 321. За спикера меджлиса Ирана Мохаммада Багера Галибафа проголосовал 1 891 381 человек, свои голоса экс-министру юстиции Мостафе Пурмохаммади отдали 111 967 иранцев.
В Иране 28 июня начались внеочередные выборы президента. Голосование пришлось назначить после гибели в авиакатастрофе в конце мая занимавшего этот пост Эбрахима Раиси. Из шести допущенных к участию в выборах кандидатов в день голосования осталось четыре.
На выборах 28 июня имеют право проголосовать 61 450 000 совершеннолетних иранцев, родившихся до 28 июня 2006 г. Для этого в стране открыты 58 000 избирательных участков, из которых 15 000 – мобильные, а еще 340 участков организованы за рубежом в 100 странах.