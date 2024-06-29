На президентских выборах Ирана определились два лидера

На выборах 28 июня имеют право проголосовать 61 450 000 совершеннолетних иранцев, родившихся до 28 июня 2006 г. Для этого в стране открыты 58 000 избирательных участков, из которых 15 000 – мобильные, а еще 340 участков организованы за рубежом в 100 странах.