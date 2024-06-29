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На президентских выборах Ирана определились два лидера

Ведомости

На выборах президента в Иране в лидеры вышли член парламента Масуд Пезешкиан и представитель духовного лидера в Совете безопасности исламской республики Саид Джалили, следует из данных агентства ILNA.

В общей сложности подсчитано 14 070 462 голоса. Пезешкиан набирает 5 955 781 голос, Джалили – 5 560 321. За спикера меджлиса Ирана Мохаммада Багера Галибафа проголосовал 1 891 381 человек, свои голоса экс-министру юстиции Мостафе Пурмохаммади отдали 111 967 иранцев.

В Иране 28 июня начались внеочередные выборы президента. Голосование пришлось назначить после гибели в авиакатастрофе в конце мая занимавшего этот пост Эбрахима Раиси. Из шести допущенных к участию в выборах кандидатов в день голосования осталось четыре.

На выборах 28 июня имеют право проголосовать 61 450 000 совершеннолетних иранцев, родившихся до 28 июня 2006 г. Для этого в стране открыты 58 000 избирательных участков, из которых 15 000 – мобильные, а еще 340 участков организованы за рубежом в 100 странах. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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