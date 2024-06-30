Во Франции начался первый тур парламентских выборов

Избирательные участки работают с 8:00 до 18:20 (с 9:00 до 19:20 мск). Граждане Франции, которые находятся за рубежом, смогли проголосовать 29 июня. Новостной портал отмечает, что на выборах ожидается высокая явка – она может составить 67% из 49 млн человек, которые зарегистрированы в списках избирателей. Во второй тур пройдут два лучших кандидата, но к ним могут присоединиться претенденты, которые получили более 12,5% голосов в первом туре.