Во Франции начался первый тур парламентских выборов
Во Франции начались досрочные выборы парламента, в них участвуют около 4000 кандидатов. Об этом сообщает портал France24.
Избирательные участки работают с 8:00 до 18:20 (с 9:00 до 19:20 мск). Граждане Франции, которые находятся за рубежом, смогли проголосовать 29 июня. Новостной портал отмечает, что на выборах ожидается высокая явка – она может составить 67% из 49 млн человек, которые зарегистрированы в списках избирателей. Во второй тур пройдут два лучших кандидата, но к ним могут присоединиться претенденты, которые получили более 12,5% голосов в первом туре.
Как отмечает издание Financial Times со ссылкой на последние опросы, партия Марин Ле Пен «Национальное объединение» может получить большинство мест в национальной ассамблее страны (нижняя палата парламента). Партия Эммануэля Макрона «Возрождение» окажется на третьем месте. Второе место, согласно прогнозам, займет «Новый народный фронт».
Накануне выборов Radio Сlassique и издание Les Echos провели опрос общественного мнения. Он показал, что партия Ле Пен «Национальное объединение», вероятно, получит на выборах 37% голосов. Поддержку «Нового народного фронта» оценивают в 28%, а партии Макрона «Возрождение» – в 20%.
Корреспондент Адам Парсонс в своей статье для Sky News пишет, что Макрон и его партия «обречены на провал». По его словам, победу одержит Ле Пен – на такой результат указывают опросы общественного мнения. Парсонс отмечает, что Макрон был удивлен масштабом своего поражения на предыдущих выборах, поэтому распустил парламент в надежде, что «каким-то образом народ придет в себя».
9 июня Макрон объявил о роспуске национального собрания и досрочных парламентских выборах. Он принял такое решение после подведения предварительных итогов выборов в Европарламент, состоявшихся 6–9 июня. По их результатам партия «Национальное объединение» Ле Пен получила 31,4% голосов, обогнав коалицию Макрона, набравшую 14,6%. Внеочередные парламентские выборы во Франции проходят 30 июня (первый тур) и 7 июля (второй тур).