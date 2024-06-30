Выступление британского политика Фараджа сорвалось из-за плаката с Путиным

Лидер правой партии Reform UK (более известной как партия Brexit) Фарадж выступал в Колумбийском центре в Уолтон-он-зе-Нейзе в Эссексе. На изображении, которое вывели на экран политические активисты, Путин показывает жест одобрения – большой палец вверх. Фарадж отреагировал на это фразой «кого-то в Колумбийском центре нужно уволить», перед этим спросив, кто разместил изображение.