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Выступление британского политика Фараджа сорвалось из-за плаката с Путиным

Ведомости

Выступление политика Найджела Фараджа в Великобритании сорвалось после того, как активисты дистанционно вывели на экран изображение президента России Владимира Путина. Об этом пишет издание The Independent.

Лидер правой партии Reform UK (более известной как партия Brexit) Фарадж выступал в Колумбийском центре в Уолтон-он-зе-Нейзе в Эссексе. На изображении, которое вывели на экран политические активисты, Путин показывает жест одобрения – большой палец вверх. Фарадж отреагировал на это фразой «кого-то в Колумбийском центре нужно уволить», перед этим спросив, кто разместил изображение.

Фарадж – один из главных инициаторов Brexit. Он баллотируется на всеобщие выборы от одномандатного округа Клактон. Британский премьер Риши Сунак объявил 22 мая, что выборы в палату общин (нижнюю палату парламента) в Соединенном Королевстве пройдут 4 июля.

30 июня заместитель премьер-министра Великобритании Оливер Дауден заявил о «серьезном беспокойстве» из-за предполагаемого вмешательства России в избирательную кампанию в парламент. Его слова стали ответом на информацию Австралийской радиовещательной корпорации (ABC). Она якобы раскрыла российское влияние на выборы, поощряющее поддержку Фараджа.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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