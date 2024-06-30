Выступление британского политика Фараджа сорвалось из-за плаката с Путиным
Выступление политика Найджела Фараджа в Великобритании сорвалось после того, как активисты дистанционно вывели на экран изображение президента России Владимира Путина. Об этом пишет издание The Independent.
Лидер правой партии Reform UK (более известной как партия Brexit) Фарадж выступал в Колумбийском центре в Уолтон-он-зе-Нейзе в Эссексе. На изображении, которое вывели на экран политические активисты, Путин показывает жест одобрения – большой палец вверх. Фарадж отреагировал на это фразой «кого-то в Колумбийском центре нужно уволить», перед этим спросив, кто разместил изображение.
Фарадж – один из главных инициаторов Brexit. Он баллотируется на всеобщие выборы от одномандатного округа Клактон. Британский премьер Риши Сунак объявил 22 мая, что выборы в палату общин (нижнюю палату парламента) в Соединенном Королевстве пройдут 4 июля.
30 июня заместитель премьер-министра Великобритании Оливер Дауден заявил о «серьезном беспокойстве» из-за предполагаемого вмешательства России в избирательную кампанию в парламент. Его слова стали ответом на информацию Австралийской радиовещательной корпорации (ABC). Она якобы раскрыла российское влияние на выборы, поощряющее поддержку Фараджа.