Чиновники КНДР начали носить значки с изображением Ким Чен Ына

О создании значков с изображением Ким Чен Ына стало известно в 2013 г. Об этом официальные лица КНДР сообщили журналистам из Южной Кореи. Значок был создан в начале 2012 г. в двух вариантах: круглой форме и квадратной. Его должны носить не только чиновники, но и все жители Северной Кореи.