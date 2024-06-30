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Чиновники КНДР начали носить значки с изображением Ким Чен Ына

Ведомости

Чиновники Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) начали носить значки с изображением лидера страны Ким Чен Ына, следует из фотографий Центрального телеграфного агентства (ЦТАК).

В серии фото с десятого пленума Центрального комитета Трудовой партии Кореи (ЦК ТПК) видно, что чиновники теперь носят на пиджаках значок с единственным портретом действующего лидера Северной Кореи. Политические деятели использовали его впервые, отмечает агентство Yonhap и опубликовало фотографию с новым значком.

О создании значков с изображением Ким Чен Ына стало известно в 2013 г. Об этом официальные лица КНДР сообщили журналистам из Южной Кореи. Значок был создан в начале 2012 г. в двух вариантах: круглой форме и квадратной. Его должны носить не только чиновники, но и все жители Северной Кореи.

Первые значки с основателем КНДР Ким Ир Сеном начали производиться и распространяться в ноябре 1970 г. Значок с изображением его преемника, Ким Чен Ира, выпустили в феврале 1992 г. по случаю его пятидесятилетия.

Президент России Владимир Путин находился с официальным визитом в КНДР 18 и 19 июня, где он встретился с лидером республики Ким Чен Ыном. В Пхеньяне состоялись российско-корейские переговоры в узком и расширенном составах, по итогам встречи был подписан Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Договор предусматривает укрепление оборонного потенциала стран для предотвращения войны. Россия и КНДР также договорились помогать друг другу в случае, если одно из государств находится в состоянии войны из-за вооруженного вторжения.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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