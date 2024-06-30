Чиновники КНДР начали носить значки с изображением Ким Чен Ына
Чиновники Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) начали носить значки с изображением лидера страны Ким Чен Ына, следует из фотографий Центрального телеграфного агентства (ЦТАК).
В серии фото с десятого пленума Центрального комитета Трудовой партии Кореи (ЦК ТПК) видно, что чиновники теперь носят на пиджаках значок с единственным портретом действующего лидера Северной Кореи. Политические деятели использовали его впервые, отмечает агентство Yonhap и опубликовало фотографию с новым значком.
О создании значков с изображением Ким Чен Ына стало известно в 2013 г. Об этом официальные лица КНДР сообщили журналистам из Южной Кореи. Значок был создан в начале 2012 г. в двух вариантах: круглой форме и квадратной. Его должны носить не только чиновники, но и все жители Северной Кореи.
Первые значки с основателем КНДР Ким Ир Сеном начали производиться и распространяться в ноябре 1970 г. Значок с изображением его преемника, Ким Чен Ира, выпустили в феврале 1992 г. по случаю его пятидесятилетия.
Президент России Владимир Путин находился с официальным визитом в КНДР 18 и 19 июня, где он встретился с лидером республики Ким Чен Ыном. В Пхеньяне состоялись российско-корейские переговоры в узком и расширенном составах, по итогам встречи был подписан Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Договор предусматривает укрепление оборонного потенциала стран для предотвращения войны. Россия и КНДР также договорились помогать друг другу в случае, если одно из государств находится в состоянии войны из-за вооруженного вторжения.