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На парламентских выборах во Франции зафиксирована рекордная явка

Ведомости

На внеочередных парламентских выборах во Франции зафиксирована рекордная явка – 25,9%. Об этом сообщает портал RTL со ссылкой на МВД страны.

По состоянию на 12:00 по местному времени (13:00 мск) был зафиксирован рекорд с 1981 г. Показатель также превысил явку в рамках первого тура выборов в законодательные органы в 2022 г. – тогда она была на уровне 18,43%. Приближенная к текущему проценту явка наблюдалась в 1997 г. Тогда в полдень она составила 22,74%.

О внеочередных парламентских выборах стало известно 9 июня. Президент Франции Эммануэль Макрон принял такое решение после предварительных результатов выборов в Европарламент, где его коалицию обогнала Марин Ле Пен. 30 июня начался первый тур. На выборах ожидается рекордная явка – она может составить 67% из 49 млн человек, которые зарегистрированы в списках избирателей. 

По данным Financial Times, первое место по результатам первого тура может занять партия Ле Пен «Национальное объединение». Второе место, согласно прогнозам, займет «Новый народный фронт» во главе с Жорданом Барделлой. На третьем месте окажется партия Макрона «Возрождение».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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