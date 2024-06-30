На парламентских выборах во Франции зафиксирована рекордная явка
На внеочередных парламентских выборах во Франции зафиксирована рекордная явка – 25,9%. Об этом сообщает портал RTL со ссылкой на МВД страны.
По состоянию на 12:00 по местному времени (13:00 мск) был зафиксирован рекорд с 1981 г. Показатель также превысил явку в рамках первого тура выборов в законодательные органы в 2022 г. – тогда она была на уровне 18,43%. Приближенная к текущему проценту явка наблюдалась в 1997 г. Тогда в полдень она составила 22,74%.
О внеочередных парламентских выборах стало известно 9 июня. Президент Франции Эммануэль Макрон принял такое решение после предварительных результатов выборов в Европарламент, где его коалицию обогнала Марин Ле Пен. 30 июня начался первый тур. На выборах ожидается рекордная явка – она может составить 67% из 49 млн человек, которые зарегистрированы в списках избирателей.
По данным Financial Times, первое место по результатам первого тура может занять партия Ле Пен «Национальное объединение». Второе место, согласно прогнозам, займет «Новый народный фронт» во главе с Жорданом Барделлой. На третьем месте окажется партия Макрона «Возрождение».