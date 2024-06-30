На парламентских выборах во Франции зафиксирована рекордная явка

По состоянию на 12:00 по местному времени (13:00 мск) был зафиксирован рекорд с 1981 г. Показатель также превысил явку в рамках первого тура выборов в законодательные органы в 2022 г. – тогда она была на уровне 18,43%. Приближенная к текущему проценту явка наблюдалась в 1997 г. Тогда в полдень она составила 22,74%.