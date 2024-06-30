Германия за полгода одобрила экспорт оружия на 7,48 млрд евро
В первом полугодии 2024 г. ФРГ значительно увеличила количество выданных разрешений на экспорт вооружений. С 1 января по 18 июня федеральное правительство разрешило поставки военных товаров за границу на сумму не менее 7,48 млрд евро – на 30% больше, чем в первом полугодии 2023 г. 65% экспорта (4,88 млрд евро) приходится на Украину. Об этом свидетельствует ответ Федерального министерства экономики Германии на запрос депутата Бундестага Севимы Дагделен, сообщает Zeit Onlinе со ссылкой на DPA.
Впервые за долгое время в пятерку основных стран-получателей вошла Саудовская Аравия, получившая разрешения на экспорт на сумму 132,48 млн евро. Кроме того, в пятерку также входят Сингапур (1,21 млрд евро), Индия (153,75 млн евро) и Катар (100 млн евро).
«Массовое увеличение экспорта вооружений в зоны войн и кризиса не только на Украину, но и в такие страны, как Саудовская Аравия, является безответственным и очередным нарушением предвыборных обещаний», – раскритиковала продолжающееся расширение поставок оружия Дагделен.
23 июня канцлер ФРГ Олаф Шольц признал, что популярность правящей коалиции в Германии падает из-за поддержки Украины и антироссийских санкций. Он уточнил, что выступает за то, чтобы страна использовала все возможности, чтобы не допустить капитуляции Украины.
В январе правительство ФРГ сообщило о передаче Украине в 2024 г. вооружений на сумму более 7 млрд евро. Это решение Шольц принял после телефонного разговора с президентом США Джо Байденом. Изначально минфин ФРГ заложил в бюджет на 2024 г. только 4 млрд евро на военную помощь Украине. Позже эта сумма была удвоена по просьбе министра обороны Германии Бориса Писториуса. Таким образом, в 2024 г. общие затраты Германии на оборону вырастут до 2,1% от ее ВВП.
Москва неоднократно критиковала поставки оружия Украине и требовала прекратить их. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что действия Запада лишь затягивают конфликт, но не могут изменить ход спецоперации.