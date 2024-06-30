Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Германия за полгода одобрила экспорт оружия на 7,48 млрд евро

Ведомости

В первом полугодии 2024 г. ФРГ значительно увеличила количество выданных разрешений на экспорт вооружений. С 1 января по 18 июня федеральное правительство разрешило поставки военных товаров за границу на сумму не менее 7,48 млрд евро – на 30% больше, чем в первом полугодии 2023 г. 65% экспорта (4,88 млрд евро) приходится на Украину. Об этом свидетельствует ответ Федерального министерства экономики Германии на запрос депутата Бундестага Севимы Дагделен, сообщает Zeit Onlinе со ссылкой на DPA.

Впервые за долгое время в пятерку основных стран-получателей вошла Саудовская Аравия, получившая разрешения на экспорт на сумму 132,48 млн евро. Кроме того, в пятерку также входят Сингапур (1,21 млрд евро), Индия (153,75 млн евро) и Катар (100 млн евро). 

«Массовое увеличение экспорта вооружений в зоны войн и кризиса не только на Украину, но и в такие страны, как Саудовская Аравия, является безответственным и очередным нарушением предвыборных обещаний», – раскритиковала продолжающееся расширение поставок оружия Дагделен.

23 июня канцлер ФРГ Олаф Шольц признал, что популярность правящей коалиции в Германии падает из-за поддержки Украины и антироссийских санкций. Он уточнил, что выступает за то, чтобы страна использовала все возможности, чтобы не допустить капитуляции Украины.

В январе правительство ФРГ сообщило о передаче Украине в 2024 г. вооружений на сумму более 7 млрд евро. Это решение Шольц принял после телефонного разговора с президентом США Джо Байденом. Изначально минфин ФРГ заложил в бюджет на 2024 г. только 4 млрд евро на военную помощь Украине. Позже эта сумма была удвоена по просьбе министра обороны Германии Бориса Писториуса. Таким образом, в 2024 г. общие затраты Германии на оборону вырастут до 2,1% от ее ВВП.

Москва неоднократно критиковала поставки оружия Украине и требовала прекратить их. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что действия Запада лишь затягивают конфликт, но не могут изменить ход спецоперации.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных