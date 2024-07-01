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Российские специалисты начали изучать систему наведения ракет ATACMS

Ведомости

В распоряжении российских специалистов оказалась система наведения и коррекции полета ракет ATACMS. Об этом сообщает «РИА Новости». Агентство также опубликовало видеообзор вооружения.

Специалист по работе с вооружением рассказал, что система наведения состоит из трех лазерных кольцевых гироскопов, благодаря которым она и удерживается на заданной траектории. При помощи GPS антенны производится коррекция на первичном и последнем участке траектории.

Собеседник агентства уточнил, что специалисты смогут изучить работу системы на всем протяжении полета и ее возможности по коррекции курса. Каким образом система наведения оказалась у российских специалистов, не уточняется.

В конце апреля Politico сообщило, что в марте США тайно передали Украине ракеты ATACMS и они якобы были уже дважды использованы против российских целей. Позже информацию подтвердили в Белом доме, Пентагоне и госдепе. В Вашингтоне выразили уверенность, что Киев выполнит данное Вашингтону обещание не применять ракеты за пределами территории Украины.

Как утверждает Минобороны РФ, именно ракетами ATACMS был обстрелян Севастополь 23 июня. Четыре из них удалось сбить силами ПВО, но боевая часть еще одной ракеты подорвалась в воздухе. Ее обломки упали в районе городского пляжа. В результате атаки погибли четыре человека, включая двоих детей, еще 153 пострадали.

Ракеты ATACMS были оснащены суббоеприпасами M74, которые представляют собой стальную оболочку, заполненную взрывчатым веществом. Радиус поражения живой силы такого суббоеприпаса составляет 15 м. После удара по Севастополю водолазы МЧС нашли три неразорвавшихся суббоеприпаса в воде на пляже.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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