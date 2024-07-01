Российские специалисты начали изучать систему наведения ракет ATACMS
В распоряжении российских специалистов оказалась система наведения и коррекции полета ракет ATACMS. Об этом сообщает «РИА Новости». Агентство также опубликовало видеообзор вооружения.
Специалист по работе с вооружением рассказал, что система наведения состоит из трех лазерных кольцевых гироскопов, благодаря которым она и удерживается на заданной траектории. При помощи GPS антенны производится коррекция на первичном и последнем участке траектории.
Собеседник агентства уточнил, что специалисты смогут изучить работу системы на всем протяжении полета и ее возможности по коррекции курса. Каким образом система наведения оказалась у российских специалистов, не уточняется.
В конце апреля Politico сообщило, что в марте США тайно передали Украине ракеты ATACMS и они якобы были уже дважды использованы против российских целей. Позже информацию подтвердили в Белом доме, Пентагоне и госдепе. В Вашингтоне выразили уверенность, что Киев выполнит данное Вашингтону обещание не применять ракеты за пределами территории Украины.
Как утверждает Минобороны РФ, именно ракетами ATACMS был обстрелян Севастополь 23 июня. Четыре из них удалось сбить силами ПВО, но боевая часть еще одной ракеты подорвалась в воздухе. Ее обломки упали в районе городского пляжа. В результате атаки погибли четыре человека, включая двоих детей, еще 153 пострадали.
Ракеты ATACMS были оснащены суббоеприпасами M74, которые представляют собой стальную оболочку, заполненную взрывчатым веществом. Радиус поражения живой силы такого суббоеприпаса составляет 15 м. После удара по Севастополю водолазы МЧС нашли три неразорвавшихся суббоеприпаса в воде на пляже.