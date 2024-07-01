Российские специалисты начали изучать систему наведения ракет ATACMS

В конце апреля Politico сообщило, что в марте США тайно передали Украине ракеты ATACMS и они якобы были уже дважды использованы против российских целей. Позже информацию подтвердили в Белом доме, Пентагоне и госдепе. В Вашингтоне выразили уверенность, что Киев выполнит данное Вашингтону обещание не применять ракеты за пределами территории Украины.