МЧС обнаружило три неразорвавшихся суббоеприпаса после удара ВСУ по Севастополю
В воде на севастопольском пляже, который подвергся атаке ВСУ 23 июня, обнаружено три суббоеприпаса. Об этом сообщило МЧС России.
Водолазы уже обследовали половину запланированного района поиска. За сутки в воде нашли два суббоеприпаса, всего с начала поиска – три. Их уничтожат с соблюдением мер безопасности.
На месте работают 19 специалистов МЧС, три автомобиля и плавсредства.
Ракеты ATACMS оснащены суббоеприпасами M74, которые представляют собой стальную оболочку, заполненную взрывчатым веществом. Радиус поражения живой силы такого суббоеприпаса составляет 15 м.
23 июня ВСУ обстреляли Севастополь ракетами ATACMS американского производства, сообщило Минобороны РФ. Четыре из них удалось сбить силами ПВО, но боевая часть еще одной ракеты подорвалась в воздухе. Ее обломки упали в районе городского пляжа. Ответственность за атаку Минобороны возложило на США и Украину. В результате атаки погибли четыре человека, включая двоих детей, еще 153 пострадали.