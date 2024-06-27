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МЧС обнаружило три неразорвавшихся суббоеприпаса после удара ВСУ по Севастополю

Ведомости

В воде на севастопольском пляже, который подвергся атаке ВСУ 23 июня, обнаружено три суббоеприпаса. Об этом сообщило МЧС России.

Водолазы уже обследовали половину запланированного района поиска. За сутки в воде нашли два суббоеприпаса, всего с начала поиска – три. Их уничтожат с соблюдением мер безопасности.

На месте работают 19 специалистов МЧС, три автомобиля и плавсредства.

Ракеты ATACMS оснащены суббоеприпасами M74, которые представляют собой стальную оболочку, заполненную взрывчатым веществом. Радиус поражения живой силы такого суббоеприпаса составляет 15 м.

23 июня ВСУ обстреляли Севастополь ракетами ATACMS американского производства, сообщило Минобороны РФ. Четыре из них удалось сбить силами ПВО, но боевая часть еще одной ракеты подорвалась в воздухе. Ее обломки упали в районе городского пляжа. Ответственность за атаку Минобороны возложило на США и Украину. В результате атаки погибли четыре человека, включая двоих детей, еще 153 пострадали.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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