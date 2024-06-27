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Колокольцев призвал замгенсека ООН дать оценку атаке ВСУ на Севастополь

Ведомости

Министр внутренних дел Владимир Колокольцев встретился с заместителем генерального секретаря ООН по миротворческим операциям Жан-Пьером Лакруа в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в своем Telegram-канале.

«Российский министр призвал дать должную оценку со стороны ООН очередному чудовищному преступлению киевского режима – ракетным ударам 23 июня по Крымскому полуострову, в результате которых есть погибшие и раненые мирные граждане», – отметила она.

Колокольцев выразил уверенность, что все ответственные за атаки на территорию РФ понесут наказание.

На встрече министр также поднял вопрос о русофобских настроениях в мире и действиях ряда стран по политизации международных площадок. В частности, он указал на попытки Запада исключить Россию из Интерпола в обход уставных документов ООН. Колокольцев подчеркнул, что МВД РФ открыто к сотрудничеству по всему спектру вопросов миротворческой деятельности.

23 июня ВСУ обстреляли Севастополь ракетами ATACMS американского производства, сообщило Минобороны РФ. Четыре из них удалось сбить силами ПВО, но боевая часть еще одной ракеты подорвалась в воздухе. Ее обломки упали в районе городского пляжа. Ответственность за атаку Минобороны возложило на США и Украину. В результате атаки погибли четыре человека, включая двоих детей, еще 153 пострадали.

МИД России после атаки на Севастополь также обратил внимание на отсутствие реакции на произошедшее со стороны международных организаций. Российские власти призывали дать «должную оценку злодеянию киевского режима и Запада».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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