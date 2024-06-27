Колокольцев призвал замгенсека ООН дать оценку атаке ВСУ на Севастополь

На встрече министр также поднял вопрос о русофобских настроениях в мире и действиях ряда стран по политизации международных площадок. В частности, он указал на попытки Запада исключить Россию из Интерпола в обход уставных документов ООН. Колокольцев подчеркнул, что МВД РФ открыто к сотрудничеству по всему спектру вопросов миротворческой деятельности.