В МИДе заявили об отсутствии сомнений в причастности США к атаке на Севастополь
Причастность США к атаке вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь не вызывает никаких сомнений. Об этом говорится в заявлении МИД России.
«Вашингтон и его сателлиты создали и воспитали неонацистский режим в Киеве, активно пестуют и поддерживают своих украинских марионеток, ведут их руками войну против России и побуждают их к совершению актов международного терроризма, убийству мирных российских граждан, в том числе с использованием одного из самых страшных видов негуманного оружия – кассетных боеприпасов. Ответ на это преступление обязательно последует», – подчеркнули в ведомстве.
В МИДе обратили внимание на отсутствие реакции на произошедшее со стороны международных организаций и вновь призвали дать «должную оценку злодеянию киевского режима и Запада». Ведомство также поблагодарило официальные лица дружественных государств и представителей европейской и американской общественности, которые выразили соболезнования.
24 июня МИД России вызвал посла США в России Линн Трейси и сделал ей демарш из-за атаки ВСУ на Севастополь. Там отметили, что США поставляют Киеву «самые современные вооружения», а американские военные специалисты наводят ракеты на цели. В МИДе подчеркнули, что США несут равную с Украиной ответственность за атаку.
Днем 23 июня ВСУ обстреляли Севастополь ракетами ATACMS производства США, сообщили в Минобороны РФ. Четыре снаряда удалось сбить, но боевая часть еще одной ракеты подорвалась в воздухе, ее обломки упали в районе городского пляжа. Ответственность за атаку Минобороны РФ возложило на США и Украину.
По последним данным, в результате атаки погибли четыре человека, включая двоих детей, еще 153 пострадали. 24 июня в Крыму и Севастополе объявлен днем траура.