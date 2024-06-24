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В МИДе заявили об отсутствии сомнений в причастности США к атаке на Севастополь

Ведомости

Причастность США к атаке вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь не вызывает никаких сомнений. Об этом говорится в заявлении МИД России.

«Вашингтон и его сателлиты создали и воспитали неонацистский режим в Киеве, активно пестуют и поддерживают своих украинских марионеток, ведут их руками войну против России и побуждают их к совершению актов международного терроризма, убийству мирных российских граждан, в том числе с использованием одного из самых страшных видов негуманного оружия – кассетных боеприпасов. Ответ на это преступление обязательно последует», – подчеркнули в ведомстве.

В МИДе обратили внимание на отсутствие реакции на произошедшее со стороны международных организаций и вновь призвали дать «должную оценку злодеянию киевского режима и Запада». Ведомство также поблагодарило официальные лица дружественных государств и представителей европейской и американской общественности, которые выразили соболезнования.

24 июня МИД России вызвал посла США в России Линн Трейси и сделал ей демарш из-за атаки ВСУ на Севастополь. Там отметили, что США поставляют Киеву «самые современные вооружения», а американские военные специалисты наводят ракеты на цели. В МИДе подчеркнули, что США несут равную с Украиной ответственность за атаку.

Днем 23 июня ВСУ обстреляли Севастополь ракетами ATACMS производства США, сообщили в Минобороны РФ. Четыре снаряда удалось сбить, но боевая часть еще одной ракеты подорвалась в воздухе, ее обломки упали в районе городского пляжа. Ответственность за атаку Минобороны РФ возложило на США и Украину. 

По последним данным, в результате атаки погибли четыре человека, включая двоих детей, еще 153 пострадали. 24 июня в Крыму и Севастополе объявлен днем траура.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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