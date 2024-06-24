В МИДе заявили об отсутствии сомнений в причастности США к атаке на Севастополь

«Вашингтон и его сателлиты создали и воспитали неонацистский режим в Киеве, активно пестуют и поддерживают своих украинских марионеток, ведут их руками войну против России и побуждают их к совершению актов международного терроризма, убийству мирных российских граждан, в том числе с использованием одного из самых страшных видов негуманного оружия – кассетных боеприпасов. Ответ на это преступление обязательно последует», – подчеркнули в ведомстве.