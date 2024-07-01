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СБУ утверждает, что задержала планировавших захват Рады людей

Ведомости

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала группу людей, которые якобы планировали отстранить от власти военно-политическое руководство страны и захватить здание Верховной рады 30 июня. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

По данным спецслужбы, группу возглавлял соучредитель одной из общественных организаций. Он привлек к ней несколько представителей других организаций из Киева, Днепра и иных регионов. Они собирались устроить в Киеве мирное собрание, после чего представили бы информацию о беспорядках в столице. Организаторы надеялись расшатать общественно-политическую ситуацию внутри Украины, утверждает СБУ.

«Служба безопасности заблаговременно разоблачила противоправные намерения фигурантов, задокументировала их подрывную деятельность и задержала организаторов», – уточнили в пресс-службе.

Во время обысков у них обнаружили оружие и боеприпасы, мобильные телефоны, компьютерную технику и записи с доказательствами преступных действий. Фигурантов дела подозревают в попытке свержения конституционного строя и захвата власти, им грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

7 мая СБУ задержала двух полковников управления государственной охраны (УГО) по подозрению в подготовке покушения на президента Украины Владимира Зеленского.

Помимо Зеленского, подозреваемые якобы планировали ликвидировать председателя СБУ Василия Малюка, руководителя главного управления разведки минобороны Украины Кирилла Буданова и других украинских чиновников. Офицеры якобы были завербованы ФСБ России до начала боевых действий в 2022 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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