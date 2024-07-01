СБУ утверждает, что задержала планировавших захват Рады людей

По данным спецслужбы, группу возглавлял соучредитель одной из общественных организаций. Он привлек к ней несколько представителей других организаций из Киева, Днепра и иных регионов. Они собирались устроить в Киеве мирное собрание, после чего представили бы информацию о беспорядках в столице. Организаторы надеялись расшатать общественно-политическую ситуацию внутри Украины, утверждает СБУ.