СБУ утверждает, что задержала планировавших захват Рады людей
Служба безопасности Украины (СБУ) задержала группу людей, которые якобы планировали отстранить от власти военно-политическое руководство страны и захватить здание Верховной рады 30 июня. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
По данным спецслужбы, группу возглавлял соучредитель одной из общественных организаций. Он привлек к ней несколько представителей других организаций из Киева, Днепра и иных регионов. Они собирались устроить в Киеве мирное собрание, после чего представили бы информацию о беспорядках в столице. Организаторы надеялись расшатать общественно-политическую ситуацию внутри Украины, утверждает СБУ.
«Служба безопасности заблаговременно разоблачила противоправные намерения фигурантов, задокументировала их подрывную деятельность и задержала организаторов», – уточнили в пресс-службе.
Во время обысков у них обнаружили оружие и боеприпасы, мобильные телефоны, компьютерную технику и записи с доказательствами преступных действий. Фигурантов дела подозревают в попытке свержения конституционного строя и захвата власти, им грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
7 мая СБУ задержала двух полковников управления государственной охраны (УГО) по подозрению в подготовке покушения на президента Украины Владимира Зеленского.
Помимо Зеленского, подозреваемые якобы планировали ликвидировать председателя СБУ Василия Малюка, руководителя главного управления разведки минобороны Украины Кирилла Буданова и других украинских чиновников. Офицеры якобы были завербованы ФСБ России до начала боевых действий в 2022 г.