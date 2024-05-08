Кремль не считает вызывающим доверие сообщение о покушении на Зеленского
Информацию, которая идет из СБУ, вряд ли можно воспринимать как правдивую. Таким образом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщение о покушении на президента Украины Владимира Зеленского.
«В целом, как вы понимаете, вряд ли можно воспринимать как правдивую информацию, которая идет из СБУ. Поэтому ничего не могу сказать», – заявил Песков.
7 мая Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о задержании двух полковников управления государственной охраны (УГО) по подозрению в подготовке покушения на Зеленского. По данным украинского ведомства, они якобы были завербованы ФСБ России до начала боевых действий в 2022 г.
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что информация о попытке покушения на Зеленского вызывает обеспокоенность Вашингтона.