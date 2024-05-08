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Кремль не считает вызывающим доверие сообщение о покушении на Зеленского

Ведомости

Информацию, которая идет из СБУ, вряд ли можно воспринимать как правдивую. Таким образом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщение о покушении на президента Украины Владимира Зеленского.

«В целом, как вы понимаете, вряд ли можно воспринимать как правдивую информацию, которая идет из СБУ. Поэтому ничего не могу сказать», – заявил Песков.

7 мая Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о задержании двух полковников управления государственной охраны (УГО) по подозрению в подготовке покушения на Зеленского. По данным украинского ведомства, они якобы были завербованы ФСБ России до начала боевых действий в 2022 г.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что информация о попытке покушения на Зеленского вызывает обеспокоенность Вашингтона.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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