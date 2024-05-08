Кремль не считает вызывающим доверие сообщение о покушении на Зеленского

7 мая Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о задержании двух полковников управления государственной охраны (УГО) по подозрению в подготовке покушения на Зеленского. По данным украинского ведомства, они якобы были завербованы ФСБ России до начала боевых действий в 2022 г.