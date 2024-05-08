Белый дом обеспокоен сообщениями о попытке покушения на Зеленского
Информация о попытке покушения на президента Украины Владимира Зеленского вызывает обеспокоенность Вашингтона. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на регулярном брифинге для журналистов.
«Мы видели сообщение. Эта новость, разумеется, вызывает значительную обеспокоенность. И, безусловно, мы рады, что потенциальная попытка убийства была сорвана», – сказала она.
7 мая Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о задержании двух полковников управления государственной охраны (УГО) по подозрению в подготовке покушения на Зеленского. По данным украинского ведомства, они якобы были завербованы ФСБ России до начала боевых действий в 2022 г.
Это не первое сообщение СБУ о попытке покушения на Зеленского. 18 апреля служба заявила о задержании в Польше гражданина, который якобы связан с Россией. По версии следствия, он хотел собрать информацию о безопасности международного аэропорта «Жешув-Ясенка» для нападения на президента Украины. После этого заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выразил мнение, что Запад, вероятно, принял решение ликвидировать Зеленского.
Служба внешней разведки (СВР) РФ утверждает, что США активизировали усилия по поиску замены президенту Украины Владимиру Зеленскому. По данным ведомства, Вашингтон контактирует по этому вопросу с экс-президентом Украины Петром Порошенко и мэром Киева Виталием Кличко. Кроме того, негласная работа ведется с руководителем офиса президента Украины Андреем Ермаком, бывшим главкомом ВСУ Валерием Залужным и экс-спикером Верховной рады Дмитрием Разумковым.