Белый дом обеспокоен сообщениями о попытке покушения на Зеленского

Это не первое сообщение СБУ о попытке покушения на Зеленского. 18 апреля служба заявила о задержании в Польше гражданина, который якобы связан с Россией. По версии следствия, он хотел собрать информацию о безопасности международного аэропорта «Жешув-Ясенка» для нападения на президента Украины. После этого заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выразил мнение, что Запад, вероятно, принял решение ликвидировать Зеленского.