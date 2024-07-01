28 июня сообщалось, что Минобороны России фиксирует возросшую интенсивность полетов стратегических беспилотников США над акваторией Черного моря, в связи с этим министр обороны страны Андрей Белоусов поручил Генштабу Вооруженных сил внести предложения по мерам оперативного реагирования. Беспилотники занимаются разведкой и целеуказанием высокоточному оружию, которое поставляется Западом ВСУ, для нанесения ударов по объектам России. Такие полеты резко повышают вероятность инцидентов в воздушном пространстве с российскими летательными аппаратами, что, в свою очередь, увеличивает риск прямой конфронтации НАТО и России.