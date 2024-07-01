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СМИ сообщили, что НАТО делится с Украиной разведданными самолетов AWACS

Ведомости

НАТО разместила самолеты системы предупреждения и управления воздушным пространством (AWACS) в воздушном пространстве над Польшей для наблюдения за небом над Украиной. Полученные данные будут способствовать усилению присутствия альянса в регионе и отслеживанию активности России. Страны НАТО неофициально делятся этой информацией с Украиной. Об этом сообщил портал UK Defense Journal со ссылкой на бывшего офицера британских ВВС.

«Официально все собранные разведданные передаются только странам НАТО, но все знают, что некоторые из этих стран быстро делятся информацией с Украиной, что позволяет им противостоять надвигающимся атакам. Данные западной разведки дают Украине возможность реагировать немного быстрее», – рассказал источник.

С февраля 2022 г. самолеты НАТО AWACS проводят регулярное патрулирование над Восточной Европой и регионом Балтийского моря, чтобы отслеживать российские военные самолеты вблизи границ НАТО, пишет издание.

28 июня сообщалось, что Минобороны России фиксирует возросшую интенсивность полетов стратегических беспилотников США над акваторией Черного моря, в связи с этим министр обороны страны Андрей Белоусов поручил Генштабу Вооруженных сил внести предложения по мерам оперативного реагирования. Беспилотники занимаются разведкой и целеуказанием высокоточному оружию, которое поставляется Западом ВСУ, для нанесения ударов по объектам России. Такие полеты резко повышают вероятность инцидентов в воздушном пространстве с российскими летательными аппаратами, что, в свою очередь, увеличивает риск прямой конфронтации НАТО и России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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