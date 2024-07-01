Новые малые ракетные корабли для ВМФ будут оснащены защитой от дронов

«Супостат понимает, что его основная задача – сначала обездвижить наше судно, а потом добить, и все, что он делает, это бьет в машинное отделение корабля. Мы должны обеспечить защиту машинного отделения, это "узкое место" на всех кораблях», – сказал он в интервью «РИА Новости».