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Новые малые ракетные корабли для ВМФ будут оснащены защитой от дронов

Ведомости

Малые ракетные корабли (МРК) для Военно-морского флота (ВМФ) РФ будут строиться с дополнительной защитой машинного отделения от морских дронов, сообщил генеральный директор судостроительной корпорации «Ак Барс» Ренат Мистахов.

«Супостат понимает, что его основная задача – сначала обездвижить наше судно, а потом добить, и все, что он делает, это бьет в машинное отделение корабля. Мы должны обеспечить защиту машинного отделения, это "узкое место" на всех кораблях», – сказал он в интервью «РИА Новости».

Мистахов добавил, что изучение вопросов борьбы против морских дронов на Черноморском флоте позволило сделать вывод, что нужно менять внутреннюю конструкцию корабля. В том числе проходы, коридоры, размещение экипажа.

Минобороны РФ регулярно сообщает об уничтожении безэкипажных катеров ВСУ в Черном море. 21 июня авиация Черноморского флота ликвидировала шесть безэкипажных катеров в северо-западной части Черного моря. 7 июня в Черном море уничтожили три морских дрона.

25 декабря 2023 г. президент России Владимир Путин принял участие в церемонии подъема флага на фрегате «Адмирал Головко», малом ракетном корабле «Наро-Фоминск» и морском тральщике «Лев Чернавин». Новые корабли вступили в состав ВМФ.

С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Воронежской, Белгородской, Курской, Брянской и Ростовской областях установлен средний уровень реагирования на фоне обстрелов со стороны Украины.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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