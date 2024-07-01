Новые малые ракетные корабли для ВМФ будут оснащены защитой от дронов
«Супостат понимает, что его основная задача – сначала обездвижить наше судно, а потом добить, и все, что он делает, это бьет в машинное отделение корабля. Мы должны обеспечить защиту машинного отделения, это "узкое место" на всех кораблях», – сказал он в интервью «РИА Новости».
Мистахов добавил, что изучение вопросов борьбы против морских дронов на Черноморском флоте позволило сделать вывод, что нужно менять внутреннюю конструкцию корабля. В том числе проходы, коридоры, размещение экипажа.
Минобороны РФ регулярно сообщает об уничтожении безэкипажных катеров ВСУ в Черном море. 21 июня авиация Черноморского флота ликвидировала шесть безэкипажных катеров в северо-западной части Черного моря. 7 июня в Черном море уничтожили три морских дрона.
25 декабря 2023 г. президент России Владимир Путин принял участие в церемонии подъема флага на фрегате «Адмирал Головко», малом ракетном корабле «Наро-Фоминск» и морском тральщике «Лев Чернавин». Новые корабли вступили в состав ВМФ.
С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Воронежской, Белгородской, Курской, Брянской и Ростовской областях установлен средний уровень реагирования на фоне обстрелов со стороны Украины.