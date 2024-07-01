Австралия увеличила стоимость студенческой визы
Стоимость студенческой визы в Австралии увеличилась более чем в два раза, сообщили в пресс-службе правительства страны.
С 1 июля за получение документа необходимо будет заплатить 1600 австралийских долларов (около $1000). Ранее стоимость визы составляла 710 австралийских долларов (около $470).
Решение повысить стоимость связано с миграционной реформой. «Реформа была необходима после десятилетия пренебрежения со стороны предыдущего правительства», – заявила министр внутренних дел и кибербезопасности Клэр О'Нил.
По ее словам, эти изменения «помогут восстановить целостность нашей международной системы образования и создать миграционную систему, которая будет более справедливой и эффективной для Австралии».
Bloomberg со ссылкой на данные посольства США в Австралии, миграционной службы Новой Зеландии, а также правительств Великобритании и Канады отмечает, что сборы за студенческую визу в Австралии с 1 июля станут самыми высокими в мире. На втором месте находится Великобритания со стоимостью визы около $620.
30 мая «Ведомости» писали, что в 2023 г. неиммиграционные временные визы в США получили 67 777 россиян – на 68% больше 2022 г. 80% из них получены для туризма и деловых поездок. На втором месте – студенческие (4,8%), на третьем – транзитные визы и для членов экипажа (4,6%).