Австралия увеличила стоимость студенческой визы

30 мая «Ведомости» писали, что в 2023 г. неиммиграционные временные визы в США получили 67 777 россиян – на 68% больше 2022 г. 80% из них получены для туризма и деловых поездок. На втором месте – студенческие (4,8%), на третьем – транзитные визы и для членов экипажа (4,6%).