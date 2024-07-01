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Австралия увеличила стоимость студенческой визы

Ведомости

Стоимость студенческой визы в Австралии увеличилась более чем в два раза, сообщили в пресс-службе правительства страны.

С 1 июля за получение документа необходимо будет заплатить 1600 австралийских долларов (около $1000). Ранее стоимость визы составляла 710 австралийских долларов (около $470).

Решение повысить стоимость связано с миграционной реформой. «Реформа была необходима после десятилетия пренебрежения со стороны предыдущего правительства», – заявила министр внутренних дел и кибербезопасности Клэр О'Нил.

По ее словам, эти изменения «помогут восстановить целостность нашей международной системы образования и создать миграционную систему, которая будет более справедливой и эффективной для Австралии».

Bloomberg со ссылкой на данные посольства США в Австралии, миграционной службы Новой Зеландии, а также правительств Великобритании и Канады отмечает, что сборы за студенческую визу в Австралии с 1 июля станут самыми высокими в мире. На втором месте находится Великобритания со стоимостью визы около $620.

30 мая «Ведомости» писали, что в 2023 г. неиммиграционные временные визы в США получили 67 777 россиян – на 68% больше 2022 г. 80% из них получены для туризма и деловых поездок. На втором месте – студенческие (4,8%), на третьем – транзитные визы и для членов экипажа (4,6%).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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