Среди российских абитуриентов вновь начал расти спрос на обучение за рубежом

Все остальные страны выдают визы, хотя в отдельных случаях увеличились сроки рассмотрения и получения документов, заключила Голотова. По ее словам, осенью 2022 г. от Univibes уехали за границу около 400 студентов, а в этом году планируется отправить уже 600: «Сейчас самый разгар визового сезона, пока визы выдают, и надеемся, все их получат и поедут учиться. На 2024 г. с нами работают над поступлением уже 170 человек, и набор продолжается».