Среди российских абитуриентов вновь начал расти спрос на обучение за рубежом

Среди российских абитуриентов вновь начал расти спрос на обучение за рубежомПри этом они сталкиваются с рядом проблем из-за наложенных на Россию санкций
Россияне интересуются возможностями для получения высшего образования за рубежом, несмотря на сложную международную обстановку. Об этом говорят опрошенные «Ведомостями» представители сервисов, которые предоставляют услуги по поступлению в зарубежные университеты. При этом абитуриенты сталкиваются с рядом проблем, включая долгое ожидание записи на подачу в визовые центры, большие комиссии за переводы оплаты за обучение за границу, а также невозможность отправиться на краткосрочные стажировки в ряд стран.
Страны, которые не принимают россиян на обучение, это Чехия, Польша, Латвия, Литва, заявила генеральный директор Univibes Ирина Голотова. Эти государства фактически остановили выдачу виз для граждан РФ. Финляндия 6 июля ужесточила требования к выдаче виз россиянам, но студентов, уезжающих на бакалавриат, магистратуру и PhD, это не должно коснуться, добавляет она.
Все остальные страны выдают визы, хотя в отдельных случаях увеличились сроки рассмотрения и получения документов, заключила Голотова. По ее словам, осенью 2022 г. от Univibes уехали за границу около 400 студентов, а в этом году планируется отправить уже 600: «Сейчас самый разгар визового сезона, пока визы выдают, и надеемся, все их получат и поедут учиться. На 2024 г. с нами работают над поступлением уже 170 человек, и набор продолжается».
О том, что количество обращений по обучению за рубежом выросло в 2022 г. и продолжило расти в 2023 г., рассказал «Ведомостям» генеральный директор «Глобал диалог» Вячеслав Лычагин. Он считает, что интерес у россиян к иностранным вузам вырос из-за нескольких факторов. На эту тенденцию повлияло и начало спецоперации на Украине, и эффект отложенного спроса со времен COVID-19, когда многие были вынуждены приостановить оформление из-за частичного закрытия посольств, а также популярной дистанционной формы образования, которая была доступна у ряда зарубежных вузов.
Единственная страна, с которой его компания перестала работать, это Чехия, говорит Лычагин. Хотя, приводит он пример, после начала спецоперации посольство Германии усложнило процедуру записи на получение студенческих виз и рассмотрения заявок, говорит Лычагин. А Канада, в свою очередь, заморозила рассмотрение всех заявок из России и только осенью 2022 г. возобновила выдачу виз.
При этом студенты сталкиваются с рядом проблем из-за наложенных на Россию санкций.
«Студентам стало сложнее оплачивать счета за учебу, проживание, а родителям – переводить деньги детям. Это происходит из-за блокировки российских карт за рубежом. Мы стараемся помогать, используем дружественные юрисдикции для проведения банковских платежей», – отмечает Лычагин. По приезде в страну некоторые студенты также столкнулись с проблемой с открытием банковского счета, без чего обучающемуся нельзя зарегистрироваться в полиции как долгосрочно пребывающему в стране.
В конце сентября 2022 г. наблюдалось повышение спроса на услуги по предоставлению помощи для поступления: среднее количество заявок в день возросло на 50%, подтверждает представитель компании Smapse Education. По его словам, в этот период также вернулись клиенты, которые отказались от планов ранее.
Этому также способствовало решение проблем с переводами денег за рубеж для оплаты учебы и прочих платежей, добавляет он. «В период с сентября по декабрь 2022 г. количество студентов и сделок в сравнении с таким же периодом в 2021 г. возросло на 70%. В 2023 г. рынок стабилизировался, люди поняли, что санкции и запреты не так уж и страшны», – отметил представитель компании.
На краткосрочные курсы и стажировки студенты, подчеркивает он, ехали по туристическим визам. На полноценные же академические программы выдаются студенческие (национальные) визы.
Основатель Education Index Яна Драпкина-Уэхара, рассказала, что спрос среди россиян по-прежнему сохраняется на обучение в Великобритании, США, Германии, Франции, Нидерландах и Канаде. По ее словам, сервис не сталкивался со случаями дискриминации российских студентов после начала спецоперации на Украине. «У нас в американские и британские университеты поступили ребята из Крыма. Мы переживали, ведь эти страны не признают статус полуострова в составе России, но опасения не оправдались», – добавила она.
При этом Драпкина-Уэхара отмечает, что университеты не «идут навстречу» на этапе перевода денег за рубеж: сложности появляются на этапе оплаты обучения или других услуг через российские банки, на которые даже не наложены санкции. «Российским ребятам приходится открывать счета в Казахстане, Армении и других стран СНГ», – заключила она.
«Безусловно, присутствуют проблемы со странами Прибалтики, но интерес к обучению там минимален. При этом за последние 1,5 года очень сильно вырос рынок международного образования в ОАЭ, где создается настоящий хаб с представительствами университетов из многих стран», – добавляет представитель Smapse Education. Ситуация со студенческими визами не является критической, единственное, что поменялось – увеличились сроки рассмотрения заявок, а также некоторые консульства стали запрашивать страховки от зарубежных компаний, заключил он.
Начальник управления международного сотрудничества МГПУ Дарья Миляева рассказала «Ведомостям», что студенты начали активнее переориентироваться на поступление в другие страны, в том числе азиатские, из-за многочисленных трудностей с поступлением в Европу. Наиболее популярны среди студентов сейчас – страны Латинской Америки, Иран, Саудовская Аравия, Индонезия, Китай. «Возможностей остается много, но география стран существенно изменилась. Поток сильно снизился в страны Прибалтики, Чехию и Польшу – здесь попадается все меньше грантов и стипендий», – указала она. Среди европейских стран сохраняются контакты с Венгрией, некоторыми университетами Италии и Испании, заключила Миляева.
«Ведомости» направили запрос в погранслужбу ФСБ России.