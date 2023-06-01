Минобрнауки и депутаты поддерживают идею запрета на обучение в магистратуре по отличной от бакалавриата специальности

Реформа образования

Президент Владимир Путин объявил о реформе высшего образования в своем послании Федеральному собранию 21 февраля. Он заявил, что нужно вернуться к базовой подготовке в вузах сроком от четырех до шести лет. Но если профессия требует дополнительной подготовки, то можно продолжить обучение в магистратуре или ординатуре.

12 мая президент подписал указ о пилотном проекте по изменению уровней профессионального образования. Пилотный проект предусматривает три уровня обучения: базовое высшее (срок освоения от четырех до шести лет), специализированное высшее (освоение от года до трех), а также аспирантура. На специализированном уровне также будут реализовываться программы магистратуры, ординатуры. Пилот будет реализовываться на базе шести университетов: БФУ им. Канта, МАИ, МИСИСа, МПГУ, Санкт-Петербургского горного университета, а также ТГУ.