Минобрнауки и депутаты поддерживают идею запрета на обучение в магистратуре по отличной от бакалавриата специальности

Минобрнауки и депутаты поддерживают идею запрета на обучение в магистратуре по отличной от бакалавриата специальностиТакое новшество может появиться вместе с реформой высшего образования
Магистратура в новой системе высшего образования не должна быть повсеместной – человек должен осознавать, зачем ему углублять знания по той или иной специальности, рассказал «Ведомостям» первый зампред думского комитета по науке и образованию Александр Мажуга («Единая Россия»). Он указал на то, что в рамках пилотного проекта реформы необходимо определить, по каким направлениям базового высшего образования возможно продолжение обучения в магистратуре.
«Будем решать, возможно ли это только по родственным или соотносимым направлениям подготовки или возможно отступление. По моему мнению, должно быть определено – по каким направлениям из базового образования можно поступать в магистратуру, а по каким нельзя», – отметил он. При этом магистратура, по мнению Мажуги, должна быть не во всех вузах, а лишь в тех учебных заведениях, в которых есть «хорошие» научные школы с материально-технической базой.
29 мая спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил уйти от практики обучения в магистратуре студентов, окончивших ранее бакалавриат по другому направлению. «Особенно это касается гуманитариев, поступающих в магистратуру на инженерные специальности», – отметил он. Володин подчеркнул, что в вузах не должно быть непрофильных для них специальностей.
С его позицией 31 мая согласился замминистра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев. Он отметил, что это решение, например, должно касаться медицинской сферы. «Например, на менеджмент могут выпускники первой ступени разные идти. Потому что менеджмент – универсальная специальность. В целом это, наверное, правильный посыл, но исключения надо рассмотреть», – заключил он (цитата по ТАСС).
Сам министр образования и науки Валерий Фальков предлагал убрать из юридического образования бакалавриат, а магистратуру использовать только для получения узконаправленных знаний. «Это базовое или основное высшее образование должно быть достаточным для того, чтобы сделать карьеру в жизни, даже если тебе нет необходимости дальше свои знания углублять», – говорил он на Петербургском международном юридическом форуме 2023 г.
Также министр говорил, что программа магистратуры не может быть реализована во всех вузах, поэтому Минобрнауки планирует проводить отбор таких учреждений.
У вузов уже есть все инструменты при приеме в магистратуру для того, чтобы отсечь тех, кто не сможет усвоить программу, считает профессор Института образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина. Если есть риски, что студент не сможет усвоить программу магистратуры, то университеты практикуют адаптационные курсы, чтобы выровнять уровень группы.
«Почему нужно запрещать человеку, который получил современное лингвистическое образование, например, поступить в магистратуру по нейросетям, когнитивным или математическим наукам? Те, кто заканчивал инженерные или технологические специальности, могут также захотеть получить экономическое или менеджерское образование», – отмечает Абанкина. По ее словам, люди, получившие гуманитарное образование, редко поступают на технические специальности. Основной переток из бакалавриата в непрофильную магистратуру касается управленческих и экономических специальностей для тех, кто ранее получал инженерное или технологическое образование.
Реформа образования
Президент Владимир Путин объявил о реформе высшего образования в своем послании Федеральному собранию 21 февраля. Он заявил, что нужно вернуться к базовой подготовке в вузах сроком от четырех до шести лет. Но если профессия требует дополнительной подготовки, то можно продолжить обучение в магистратуре или ординатуре.
12 мая президент подписал указ о пилотном проекте по изменению уровней профессионального образования. Пилотный проект предусматривает три уровня обучения: базовое высшее (срок освоения от четырех до шести лет), специализированное высшее (освоение от года до трех), а также аспирантура. На специализированном уровне также будут реализовываться программы магистратуры, ординатуры. Пилот будет реализовываться на базе шести университетов: БФУ им. Канта, МАИ, МИСИСа, МПГУ, Санкт-Петербургского горного университета, а также ТГУ.
Замдиректора по учебно-воспитательной работе Физтех-школы радиотехники и компьютерных технологий МФТИ Яков Львович пояснил «Ведомостям», что один из 1000 абитуриентов, окончивших бакалавриат гуманитарного вуза, может подать документы на поступление в магистратуру по направлению прикладная математика и физика. «Если у студента нет хорошего базового технического образования, а на втором курсе не выручит даже хорошая математическая школа, ему будет катастрофически неудобным продолжать обучение, он будет абсолютно не готов и к сдаче первой, ближайшей сессии», – подчеркнул он.
Ответственный секретарь приемной комиссии РЭУ им. Г. В. Плеханова Аюрика Батуева указала на то, что выпускники инженерных направлений могут освоить экономические и гуманитарные направления магистратуры: есть много направлений на стыке профессиональной деятельности. Например, выпускники бакалавриата по направлению «Бизнес-информатика», которое входит в укрупненную группу «Экономика и управление», успешно поступают и обучаются на направлениях группы «Информатика и вычислительная техника».
«Бакалавр экономики мог бы продолжить обучение в магистратуре по направлению «Гостиничное дело», или «Юриспруденция», или по другим направлениям социально-экономического и гуманитарного блока. Таким образом, формируется сущность многопрофильного специалиста», – считает она. При этом необходимо указывать, выпускники каких направлений подготовки или укрупненных групп направлений могли бы продолжать обучение по конкретному направлению. И это можно реализовать при формировании федеральных государственных образовательных стандартов уровня магистратуры, заключила она.