Зачем потребовался пилотный проект по переходу на новую систему образования

Фальков, отвечая на вопрос журналистов на Петербургском международном юридическом форуме, пояснил, что у вузов – участников проекта будет возможность поработать как по уже действующим программам, так и по новым. «И тех, кто обучается, и тех, кто поступает в этом году. Это зависит от университета. Им предоставлена возможность поработать и с теми программами, которые уже идут, и с теми, на которые будут набирать», – сказал министр.