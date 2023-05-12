Зачем потребовался пилотный проект по переходу на новую систему образования

Зачем потребовался пилотный проект по переходу на новую систему образованияОн стартует в шести вузах и будет добровольным для абитуриентов
Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в будущем учебном году (2023/24), а также следующего за ним (2025/26) пилотного проекта, который будет направлен на реформу высшего образования.
Пилотный проект предусматривает три уровня обучения: базовое высшее (срок освоения от четырех до шести лет), специализированное высшее (освоение от года до трех), а также аспирантура. На уровне специализированного уровня также будут реализовываться программы магистратуры, ординатуры. Обучающиеся по новым уровням получат те же права и соцгарантий, которые есть у учащихся бакалавриата, специалитета и магистратуры.
Выпускники специалитета получат возможность обучаться по программам магистратуры специализированного высшего образования, но это не будет считаться получением второго высшего. Сам пилот будет реализовываться на базе шести университетов: БФУ им. Канта, МАИ, МИСиС, МПГУ, Санкт-Петербургского горного университета, а также ТГУ. «Ведомости» направили запросы в вузы.
Участникам пилотного проекта, в том числе самим вузам, поручено разработать и утвердить до 30 июня образовательные стандарты новых образовательных уровней, и в эту кампанию начать принимать на них абитуриентов наряду с программами бакалавриата, специалитета и т.д.
Правительству, в свою очередь, поручено также в двухмесячный срок определить порядок перераспределения участниками пилота бюджетных мест. Минобрнауки должно выдавать студентам, которые успешно завершат обучение, дипломы нового образца, которые давали бы право заниматься профессиональной деятельностью.
Глава Минобрнауки Валерий Фальков, выступая на пресс-конференции, посвященной запуску приемной кампании в вузы 2023/24 гг., заверял, что кампания «пройдет по хорошо знакомым правилам», а все изменения последуют не раньше 2024 г. «Ведомости» направили запрос в пресс-службу министерства.
Фальков, отвечая на вопрос журналистов на Петербургском международном юридическом форуме, пояснил, что у вузов – участников проекта будет возможность поработать как по уже действующим программам, так и по новым. «И тех, кто обучается, и тех, кто поступает в этом году. Это зависит от университета. Им предоставлена возможность поработать и с теми программами, которые уже идут, и с теми, на которые будут набирать», – сказал министр.
По его словам, запуск эксперимента позволит обозначенным в президентском указе вузам поработать над своими программами, а также сроками обучения. «Где было четыре года может быть пять лет, где магистратура была два года – может быть один. В зависимости от потребности работодателя вузы могут оперативно эту работу сделать», – подчеркнул Фальков. Министр заверил, что же кардинально ни с точки зрения ЕГЭ, ни с точки зрения других принципиальных моментов сильных отличий в учебном процессе не будет.
Без заинтересованности со стороны самих вузов этот указ вряд ли мог бы состояться, пояснила профессор Института образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина. По ее словам, вузы не будут разрабатывать за два месяца новые образовательные стандарты, а возьмут собственные уже имеющиеся и представят их министерству.
Скорее всего, эти вузы уже предложили свои концепции в министерство до указа, в противном случае эти университеты участниками пилота не оказались бы, считает научный сотрудник Центра институционального анализа науки и образования Европейского университета Алексей Железнов. Он также напомнил, что вузы в обычное время должны готовить большое число документации, если они хотят запустить новую образовательную программу. «Скорее всего, вузы смогут перевести на новую систему образования лишь часть своих программ, так как два месяца – это крайне мало», – указывает он.
Железнов также считает, что повсеместного перехода на новую систему образования в 2024 г. не состоится. «Другие вузы, вероятно, совершат переход только в 2026 г., после окончания пилота, так за два года его действия будут установлены юридические, методические и другие аспекты реформы», – говорит Абанкина.
Ректор МАИ Михаил Погосян считает, что реформа повысит эффективность и более четко структурирует подготовку кадров по различным направлениям, исключив одновременную реализацию одних и тех же образовательных программ в форматах и бакалавриата, и специалитета. На первом этапе внедрения пилотного проекта в 2023/24 учебном году МАИ трансформирует программы в области авиационной и ракетно-космической техники на программы базового высшего образования длительностью 5,5 лет, рассказал он.
«Мы находимся в тесном взаимодействии с предприятиями аэрокосмической отрасли по формированию новой образовательной среды и подготовке кадров под перспективные программы индустрии. Новая система образования позволит нам реализовать эти подходы и готовить команды инженеров и лидеров изменений, имеющих не только базовые знания, но и практические навыки», – сообщил Погосян.
В подготовке материала участвовала Анастасия Майер