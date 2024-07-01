Посольство Израиля: израильтян с двойным гражданством задерживают при выезде с Украины
Гражданам Израиля со вторым украинским гражданством рекомендовали «взвесить целесообразность посещения Украины» в связи с задержаниями на границе. Об этом заявил посол Израиля в стране Михаил Бродский.
Посол указал, что с 24 февраля 2022 г. на Украине действует указ президента, запрещающий выезд из страны мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет.
«Рекомендуем всем израильтянам, имеющим украинское гражданство, еще раз взвесить целесообразность посещения Украины <...>. В случае задержания обладателя двойного гражданства посольство не сможет оказать помощь в вопросе выезда с Украины», – написал он.
17 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об усилении ответственности за военные правонарушения, который в несколько раз повышает штрафы за уклонение от мобилизации. Кроме того, мужчин, пытающихся избежать призыва, разрешат задерживать до трех часов для составления протокола, а при необходимости установить личность или обстоятельства правонарушения – до трех суток.