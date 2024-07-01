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Посольство Израиля: израильтян с двойным гражданством задерживают при выезде с Украины

Ведомости

Гражданам Израиля со вторым украинским гражданством рекомендовали «взвесить целесообразность посещения Украины» в связи с задержаниями на границе. Об этом заявил посол Израиля в стране Михаил Бродский.

Посол указал, что с 24 февраля 2022 г. на Украине действует указ президента, запрещающий выезд из страны мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет.

«Рекомендуем всем израильтянам, имеющим украинское гражданство, еще раз взвесить целесообразность посещения Украины <...>. В случае задержания обладателя двойного гражданства посольство не сможет оказать помощь в вопросе выезда с Украины», – написал он.

Украинская погранслужба регулярно сообщает о задержаниях мужчин при попытке выезда из страны. 30 июня при попытке незаконного выезда из страны на границе с Венгрией были задержаны 17 мужчин. 21 июня СМИ сообщили о задержании сразу 47 мужчин на украино-молдавской границе.

17 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об усилении ответственности за военные правонарушения, который в несколько раз повышает штрафы за уклонение от мобилизации. Кроме того, мужчин, пытающихся избежать призыва, разрешат задерживать до трех часов для составления протокола, а при необходимости установить личность или обстоятельства правонарушения – до трех суток.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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