При попытке незаконного выезда на границе с Венгрией задержали 17 украинцев
При попытке незаконного выезда с Украины на границе с Венгрией задержаны 17 мужчин. Об этом сообщает украинская погранслужба.
Пограничники остановили микроавтобус, в котором находились 17 мужчин из разных областей Украины в 200 м до границы. Пассажиры пытались незаконно выехать за границу, заплатив от $3000 до $12 000.
«Для составления админпротоколов задержанных доставили в пограничное подразделение, устанавливается круг всех причастных», – добавили в погранслужбе.
В апреле погранслужба Украины сообщала, что ежедневно до 10 уклонистов пытаются покинуть страну. Чаще всего они пытаются пересечь границу с Молдавией и Румынией.
11 апреля Верховная рада Украины приняла пакет законопроектов об ужесточении правил мобилизации. 16 апреля закон подписал президент Украины Владимир Зеленский. Основное содержание документа – ужесточение порядка проведения мобилизации, в том числе наказания за уклонение. Законопроект предусматривает передачу судам права принятия решений об арестах счетов и введения других имущественных ограничений для уклонистов.