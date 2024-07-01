Боливия вызвала посла Аргентины после заявлений Милея о госперевороте

«В рамках уважения нашего суверенитета и достоинства народа страны мы информируем боливийский народ и международное сообщество о том, что было принято решение вызвать недавно прибывшего посла Аргентинской Республики, чтобы выразить наш решительный протест по поводу заявления, сделанного канцелярией президента Аргентинской Республики Хавьера Милея», – говорится в сообщении.