Боливия вызвала посла Аргентины после заявлений Милея о госперевороте
Боливия вызвала посла Аргентины Марсело Адриана Массони после того, как президент страны Хавьер Милей назвал попытку государственного переворота в Боливии ненастоящей. Об этом сообщает Информационное агентство Боливии (ABI).
«В рамках уважения нашего суверенитета и достоинства народа страны мы информируем боливийский народ и международное сообщество о том, что было принято решение вызвать недавно прибывшего посла Аргентинской Республики, чтобы выразить наш решительный протест по поводу заявления, сделанного канцелярией президента Аргентинской Республики Хавьера Милея», – говорится в сообщении.
Боливия также вызвала своего посла Рамиро Тапиа в Аргентине для консультаций. Отмечается, что боливийское внешнеполитическое ведомство «решительно отвергло недружественные и безрассудные» заявления Милея.
26 июня вооруженные военные заняли площадь Мурильо у резиденции правительства Боливии. Глава республики Луис Арсе осудил «нерегулярную мобилизацию некоторых подразделений боливийской армии». Арсе выступил с обращением к народу Боливии и назначил новое командование армии. Он призвал население поддержать демократию и мобилизоваться против государственного переворота.
На следующий день стало известно о задержании генерала Хуана Хосе Суньиги, экс-командующего ВМС вице-адмирала Хуана Арнеса и генерала Эдисона Ирахолу по делу о государственном перевороте в республике. 29 июня их арестовали на шесть месяцев.