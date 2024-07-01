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Боливия вызвала посла Аргентины после заявлений Милея о госперевороте

Ведомости

Боливия вызвала посла Аргентины Марсело Адриана Массони после того, как президент страны Хавьер Милей назвал попытку государственного переворота в Боливии ненастоящей. Об этом сообщает Информационное агентство Боливии (ABI).

«В рамках уважения нашего суверенитета и достоинства народа страны мы информируем боливийский народ и международное сообщество о том, что было принято решение вызвать недавно прибывшего посла Аргентинской Республики, чтобы выразить наш решительный протест по поводу заявления, сделанного канцелярией президента Аргентинской Республики Хавьера Милея», – говорится в сообщении.

Боливия также вызвала своего посла Рамиро Тапиа в Аргентине для консультаций. Отмечается, что боливийское внешнеполитическое ведомство «решительно отвергло недружественные и безрассудные» заявления Милея.

26 июня вооруженные военные заняли площадь Мурильо у резиденции правительства Боливии. Глава республики Луис Арсе осудил «нерегулярную мобилизацию некоторых подразделений боливийской армии». Арсе выступил с обращением к народу Боливии и назначил новое командование армии. Он призвал население поддержать демократию и мобилизоваться против государственного переворота.

На следующий день стало известно о задержании генерала Хуана Хосе Суньиги, экс-командующего ВМС вице-адмирала Хуана Арнеса и генерала Эдисона Ирахолу по делу о государственном перевороте в республике. 29 июня их арестовали на шесть месяцев.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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