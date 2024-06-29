Суд в Боливии арестовал на полгода трех генералов по делу о мятеже
Суд в Боливии на шесть месяцев арестовал генерала Хуана Хосе Суньигу, экс-командующего ВМС вице-адмирала Хуана Арнеса и генерала Эдисона Ирахолу по делу о государственном перевороте в республике. Об этом сообщает телеканал Bolivia TV.
Обвиняемые полгода пробудут в тюрьме Чончокоро, расположенной в столице Боливии Ла-Пасе.
26 июня вооруженные военные заняли площадь Мурильо у резиденции правительства Боливии. Глава республики Луис Арсе осудил «нерегулярную мобилизацию некоторых подразделений боливийской армии». Арсе выступил с обращением к народу Боливии и назначил новое командование армии. Он призвал население поддержать демократию и мобилизоваться против госпереворота.
27 июня стало известно о задержании Хуана Хосе Суньиги, Хуана Арнеса Сальвадора и генерала ВВС Марсело Хавьера Сегарры. Министр внутренних дел Боливии Эдуардо дель Кастильо заявил в интервью Unitel, что задержаны 10 военных.
Министр иностранных дел Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с главой МИД Боливии Селиндой Сосой Лундой заявил, что Россия решительно осуждает попытку военного госпереворота в республике. Министр выразил поддержку России правительству президента Боливии.