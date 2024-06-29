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Суд в Боливии арестовал на полгода трех генералов по делу о мятеже

Ведомости

Суд в Боливии на шесть месяцев арестовал генерала Хуана Хосе Суньигу, экс-командующего ВМС вице-адмирала Хуана Арнеса и генерала Эдисона Ирахолу по делу о государственном перевороте в республике. Об этом сообщает телеканал Bolivia TV.

Обвиняемые полгода пробудут в тюрьме Чончокоро, расположенной в столице Боливии Ла-Пасе.

26 июня вооруженные военные заняли площадь Мурильо у резиденции правительства Боливии. Глава республики Луис Арсе осудил «нерегулярную мобилизацию некоторых подразделений боливийской армии». Арсе выступил с обращением к народу Боливии и назначил новое командование армии. Он призвал население поддержать демократию и мобилизоваться против госпереворота.

27 июня стало известно о задержании Хуана Хосе Суньиги, Хуана Арнеса Сальвадора и генерала ВВС Марсело Хавьера Сегарры. Министр внутренних дел Боливии Эдуардо дель Кастильо заявил в интервью Unitel, что задержаны 10 военных.

Министр иностранных дел Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с главой МИД Боливии Селиндой Сосой Лундой заявил, что Россия решительно осуждает попытку военного госпереворота в республике. Министр выразил поддержку России правительству президента Боливии.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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