Суд в Боливии арестовал на полгода трех генералов по делу о мятеже

Суд в Боливии на шесть месяцев арестовал генерала Хуана Хосе Суньигу, экс-командующего ВМС вице-адмирала Хуана Арнеса и генерала Эдисона Ирахолу по делу о государственном перевороте в республике. Об этом сообщает телеканал Bolivia TV.