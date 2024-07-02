Bloomberg: визит Моди в Москву сводит на нет усилия Запада по изоляции РФ

Это будет первый двусторонний визит Моди с момента его победы на третьем президентском сроке, причем премьер-министр нарушит традицию и посетит Россию вместо соседних стран, таких как Бутан, Мальдивы и Шри-Ланка, куда он решил отправиться после предыдущих побед на выборах. Это подчеркивает, что Нью-Дели придает большое значение связям с Москвой. Одновременно отношения между Китаем и Индией находятся на своем низшей точке после столкновений на сухопутной границе в 2020 г.