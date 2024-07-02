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Bloomberg: визит Моди в Москву сводит на нет усилия Запада по изоляции РФ

Ведомости

Премьер-министр Индии Нарендра Моди приедет в Москву для переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Эта встреча сведет на нет все попытки Запада представить изоляцию России на мировой арене, пишет Bloomberg.

Издание отмечает, что встреча с индийским премьер-министром – дипломатическая победа Путина. Визит лидера такого государства, как Индия, демонстрирует, что России не грозит международная изоляция.

«Углубление стратегического взаимодействия между Россией и Китаем вызывает у Нью-Дели дискомфорт. <…> Учитывая, что у нас есть эти опасения, премьер-министру имеет смысл поехать туда и поговорить с Путиным на самом высоком уровне», – приводит издание мнение младшего научного сотрудника Института оборонных исследований и анализа при минобороны Индии Свасти Рао.

Это будет первый двусторонний визит Моди с момента его победы на третьем президентском сроке, причем премьер-министр нарушит традицию и посетит Россию вместо соседних стран, таких как Бутан, Мальдивы и Шри-Ланка, куда он решил отправиться после предыдущих побед на выборах. Это подчеркивает, что Нью-Дели придает большое значение связям с Москвой. Одновременно отношения между Китаем и Индией находятся на своем низшей точке после столкновений на сухопутной границе в 2020 г.

По словам индийских чиновников, знакомых с вопросом, ожидается, что лидеры двух стран обсудят ряд вопросов, но прорывных соглашений, скорее всего, не будет. На повестке дня – соглашение о поставках материально-технических средств для укрепления сотрудничества между вооруженными силами, возобновление дискуссий о совместной разработке истребителя пятого поколения и сотрудничество в области ядерной энергетики.

Индийское издание The Tribune сообщало, что визит Моди в Москву может состояться 8 июля. The Tribune пишет, что поездка имеет большое значение, так как это будет отдельный визит, не приуроченный к саммиту БРИКС в Казани в октябре. В Кремле подтвердили подготовку визита Моди в Москву.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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