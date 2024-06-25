В Кремле подтвердили подготовку визита Моди в Москву

В последний раз Моди посещал Россию в 2019 г., тогда он прибыл с визитом во Владивосток. В Москву премьер приезжал в 2015 г. Индия активно закупает российскую нефть, занимается ее переработкой и продажей в Европу. Нью-Дели открыто не критикует Москву после начала спецоперации и не поддерживает антироссийские санкции.