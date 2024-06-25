В Кремле подтвердили подготовку визита Моди в Москву
Россия готовится к визиту премьер-министра Индии Нарендры Моди в Москву, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Мы действительно ведем подготовку визита премьер-министра Индии в Российскую Федерацию и своевременно сообщим даты такого визита», – ответил он на вопрос «Ведомостей».
25 июня издание The Tribune сообщило, что 8 июля Моди совершит однодневную поездку в Москву. Источник ТАСС, близкий к новому составу парламента Индии, заявил, что визит премьер-министра состоится в начале июля и продлится два дня.
В последний раз Моди посещал Россию в 2019 г., тогда он прибыл с визитом во Владивосток. В Москву премьер приезжал в 2015 г. Индия активно закупает российскую нефть, занимается ее переработкой и продажей в Европу. Нью-Дели открыто не критикует Москву после начала спецоперации и не поддерживает антироссийские санкции.