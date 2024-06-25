The Tribune: премьер Индии Моди посетит Москву 8 июля

В предыдущий раз Моди приезжал в российскую столицу в 2015 г. В России он был в последний раз в 2019 г., но тогда посетил Владивосток. Газета отмечает значимость этого визита, поскольку Моди посетит Россию вскоре после вступления в должность премьер-министра Индии в третий раз, а также после переизбрания президента РФ в марте.