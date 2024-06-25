The Tribune: премьер Индии Моди посетит Москву 8 июля
Премьер-министр Индии Нарендра Моди совершит однодневную поездку в Москву 8 июля, которая, как ожидается, подчеркнет взаимодействие между Россией и Индией. Об этом сообщает The Tribune.
Подробности визита Моди не приводятся. Какие вопросы намерен обсудить индийский премьер, также не уточняется.
В предыдущий раз Моди приезжал в российскую столицу в 2015 г. В России он был в последний раз в 2019 г., но тогда посетил Владивосток. Газета отмечает значимость этого визита, поскольку Моди посетит Россию вскоре после вступления в должность премьер-министра Индии в третий раз, а также после переизбрания президента РФ в марте.
Издание пишет, что Индия активно закупает российскую нефть, в марте поставки выросли на 6% относительно февраля, до 1,7 млн баррелей в сутки. Также Индия занимается переработкой значительных объемов российской нефти и ее перепродажей в Европу. Кроме того, Индия зависима от российского оружия, отмечает газета.
После начала спецоперации России на Украине Индия открыто не критиковала Москву и призывала к дипломатическому урегулированию конфликта. Индийские власти также подчеркивали, что не поставляют оружие на Украину. Кроме того, Нью-Дели не поддерживает санкции против РФ. По итогам конференции по Украине в Швейцарии Индия также не стала подписывать итоговое коммюнике.