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The Tribune: премьер Индии Моди посетит Москву 8 июля

Ведомости

Премьер-министр Индии Нарендра Моди совершит однодневную поездку в Москву 8 июля, которая, как ожидается, подчеркнет взаимодействие между Россией и Индией. Об этом сообщает The Tribune.

Подробности визита Моди не приводятся. Какие вопросы намерен обсудить индийский премьер, также не уточняется.

В предыдущий раз Моди приезжал в российскую столицу в 2015 г. В России он был в последний раз в 2019 г., но тогда посетил Владивосток. Газета отмечает значимость этого визита, поскольку Моди посетит Россию вскоре после вступления в должность премьер-министра Индии в третий раз, а также после переизбрания президента РФ в марте.

Издание пишет, что Индия активно закупает российскую нефть, в марте поставки выросли на 6% относительно февраля, до 1,7 млн баррелей в сутки. Также Индия занимается переработкой значительных объемов российской нефти и ее перепродажей в Европу. Кроме того, Индия зависима от российского оружия, отмечает газета.

После начала спецоперации России на Украине Индия открыто не критиковала Москву и призывала к дипломатическому урегулированию конфликта. Индийские власти также подчеркивали, что не поставляют оружие на Украину. Кроме того, Нью-Дели не поддерживает санкции против РФ. По итогам конференции по Украине в Швейцарии Индия также не стала подписывать итоговое коммюнике.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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