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Нарендра Моди принес присягу в качестве нового премьера Индии

Он занял эту должность в третий раз подряд
Ведомости

Нарендра Моди принес присягу на посту премьер-министра Индии, передает The Indian Express.

Весной 2024 г. в Индии прошли выборы, которые заняли 44 дня. По итогам выборов Национальный демократический альянс (НДА) во главе с «Бхаратия джаната парти» (БДП) Моди получил 292 из 543 мест в нижней палате парламента.

Согласно законодательству Индии, после проведения выборов в парламент Индии действующие премьер-министр и кабмин должны подать в отставку. Они остаются исполнять свои обязанности до формирования нового правительства.

Голосование в Индии проходило в семь этапов и заняло 44 дня – необходимо было обеспечить возможность проголосовать для 968,6 млн избирателей, в том числе жителей отдаленных населенных пунктов. Согласно местному законодательству, избирательные участки должны были находиться не более чем в 2 км от мест проживания граждан. По данным ЦИК Индии, всего в голосовании приняло участие 642 млн человек, явка составила 62%. Как заявил руководитель ЦИК Раджив Кумар, таким образом был установлен новый мировой рекорд по количеству избирателей, принявших участие в выборах.

Основным противником БДП на выборах был блок I.N.D.I.A. (Indian National Developmental Inclusive Alliance, Индийский национальный инклюзивный альянс развития), включающий 28 партий во главе с Индийским национальным конгрессом (ИНК). 

ИНК правил Индией большую часть времени в период ее независимости. ИНК был отстранен от власти в 2014 г., когда сенсационную победу одержала БДП, а сам альянс получил всего 52 места в нижней палате парламента. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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