Нарендра Моди принес присягу в качестве нового премьера Индии

Нарендра Моди принес присягу в качестве нового премьера ИндииОн занял эту должность в третий раз подряд
Весной 2024 г. в Индии прошли выборы, которые заняли 44 дня. По итогам выборов Национальный демократический альянс (НДА) во главе с «Бхаратия джаната парти» (БДП) Моди получил 292 из 543 мест в нижней палате парламента.
Согласно законодательству Индии, после проведения выборов в парламент Индии действующие премьер-министр и кабмин должны подать в отставку. Они остаются исполнять свои обязанности до формирования нового правительства.
Голосование в Индии проходило в семь этапов и заняло 44 дня – необходимо было обеспечить возможность проголосовать для 968,6 млн избирателей, в том числе жителей отдаленных населенных пунктов. Согласно местному законодательству, избирательные участки должны были находиться не более чем в 2 км от мест проживания граждан. По данным ЦИК Индии, всего в голосовании приняло участие 642 млн человек, явка составила 62%. Как заявил руководитель ЦИК Раджив Кумар, таким образом был установлен новый мировой рекорд по количеству избирателей, принявших участие в выборах.
Основным противником БДП на выборах был блок I.N.D.I.A. (Indian National Developmental Inclusive Alliance, Индийский национальный инклюзивный альянс развития), включающий 28 партий во главе с Индийским национальным конгрессом (ИНК).
ИНК правил Индией большую часть времени в период ее независимости. ИНК был отстранен от власти в 2014 г., когда сенсационную победу одержала БДП, а сам альянс получил всего 52 места в нижней палате парламента.