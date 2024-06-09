Нарендра Моди принес присягу в качестве нового премьера Индии

Голосование в Индии проходило в семь этапов и заняло 44 дня – необходимо было обеспечить возможность проголосовать для 968,6 млн избирателей, в том числе жителей отдаленных населенных пунктов. Согласно местному законодательству, избирательные участки должны были находиться не более чем в 2 км от мест проживания граждан. По данным ЦИК Индии, всего в голосовании приняло участие 642 млн человек, явка составила 62%. Как заявил руководитель ЦИК Раджив Кумар, таким образом был установлен новый мировой рекорд по количеству избирателей, принявших участие в выборах.