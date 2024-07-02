Лукашенко: Западу нужна эскалация конфликта на Украине для ввода войск НАТО
Западу нужна эскалация украинского конфликта для того, чтобы ввести войска НАТО. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во время торжественного собрания по случаю Дня независимости Белоруссии.
«Я убежден, что американцы прежде всего и Запад не собираются уходить с Украины. <...> Но воевать-то некому, поэтому нужна серьезная эскалация, чтобы ввести туда натовские подразделения, натовские войска. Наемники не справляются», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Лукашенко добавил, что Белоруссия не допустит столкновений на границе с Украиной и не будет ввязываться в боевые действия. Он подчеркнул, что странам НАТО при этом «нужен повод», поскольку «ситуация на фронте у украинцев катастрофическая».
Во время своего выступления Лукашенко также сообщил, что последние несколько недель ВСУ активизировались на границе с Белоруссией. Скопление украинских сил, вероятно, связано с приездом российского контингента в республику для участия в торжественных мероприятиях, отметил глава Белоруссии.
30 июня начальник генерального штаба, первый заместитель министра обороны Белоруссии Павел Муравейко сообщил, что вблизи границы Белоруссии расположено 10 батальонных тактических групп НАТО общей численностью более 20 000 человек. Из них шесть – американские. В Кремле выразили обеспокоенность стягиванием войск к границе Белоруссии, напомнив, что республика является союзником России.