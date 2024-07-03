Орбан рассказал о реакции Зеленского на предложение о прекращении огня
Президенту Украины Владимиру Зеленскому «не очень понравилось» предложение о прекращении боевых действий, но он пообещал подумать над этим, рассказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью Die Weltwoche.
«Он понял мою позицию, он объяснил свои пределы возможного, и мы посмотрим, как нам это продолжить», – сказал Орбан, отметив, что до этого у Киева уже был «неудачный опыт с прекращением огня», что, по мнению Зеленского, не пошло на пользу Украине.
Орбан добавил, что его целью было не убедить Зеленского в чем-либо, а «прояснить его позицию и рамки, когда речь идет о мире».
Венгерский премьер прибыл на Украину 2 июля. В ходе визита он заявил, что вопрос мирного урегулирования украинского конфликта будет важнейшим в течение полугода председательства Венгрии в Совете ЕС. На встрече с Зеленским он призвал его рассмотреть возможность прекращения огня еще до начала возможных мирных переговоров. В офисе президента Украины отвергли это предложение, подчеркнув, что урегулирование конфликта должно происходить по линии мирных саммитов.