Орбан рассказал о реакции Зеленского на предложение о прекращении огня

«Он понял мою позицию, он объяснил свои пределы возможного, и мы посмотрим, как нам это продолжить», – сказал Орбан, отметив, что до этого у Киева уже был «неудачный опыт с прекращением огня», что, по мнению Зеленского, не пошло на пользу Украине.