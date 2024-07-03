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Орбан рассказал о реакции Зеленского на предложение о прекращении огня

Ведомости

Президенту Украины Владимиру Зеленскому «не очень понравилось» предложение о прекращении боевых действий, но он пообещал подумать над этим, рассказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью Die Weltwoche.

«Он понял мою позицию, он объяснил свои пределы возможного, и мы посмотрим, как нам это продолжить», – сказал Орбан, отметив, что до этого у Киева уже был «неудачный опыт с прекращением огня», что, по мнению Зеленского, не пошло на пользу Украине.

Орбан добавил, что его целью было не убедить Зеленского в чем-либо, а «прояснить его позицию и рамки, когда речь идет о мире».

Венгерский премьер прибыл на Украину 2 июля. В ходе визита он заявил, что вопрос мирного урегулирования украинского конфликта будет важнейшим в течение полугода председательства Венгрии в Совете ЕС. На встрече с Зеленским он призвал его рассмотреть возможность прекращения огня еще до начала возможных мирных переговоров. В офисе президента Украины отвергли это предложение, подчеркнув, что урегулирование конфликта должно происходить по линии мирных саммитов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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