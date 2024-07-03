Захарова назвала ширмой ответ Зеленского на предложение Орбана по Украине

По словам венгерского премьера, предложение Зеленскому «не очень понравилось», но он пообещал подумать над этим. Орбан добавил, что его целью было не убедить Зеленского в чем-либо, а «прояснить его позицию и рамки, когда речь идет о мире». При этом в офисе президента Украины отвергли инициативу, подчеркнув, что урегулирование конфликта должно происходить по линии мирных саммитов.