Захарова назвала ширмой ответ Зеленского на предложение Орбана по Украине
Реакция президента Украины Владимира Зеленского на предложение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана прекратить огонь является ширмой и прикрытием. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.
«Вы что-то другое ожидали от них услышать? Ведь все слова о мире – это только слова-прикрытия, это только слова-ширмы, это только слова-клише, это слова, которые, как тезисы, должны быть заучены и произнесены», – отметила она.
Захарова напомнила, что реальная цель заключается в «нанесении стратегического поражения России».
Виктор Орбан прибыл на Украину 2 июля. В ходе визита он заявил, что вопрос мирного урегулирования украинского конфликта будет важнейшим в течение полугода председательства Венгрии в Совете ЕС. На встрече с Зеленским Орбан призвал рассмотреть возможность прекращения огня еще до начала возможных мирных переговоров.
По словам венгерского премьера, предложение Зеленскому «не очень понравилось», но он пообещал подумать над этим. Орбан добавил, что его целью было не убедить Зеленского в чем-либо, а «прояснить его позицию и рамки, когда речь идет о мире». При этом в офисе президента Украины отвергли инициативу, подчеркнув, что урегулирование конфликта должно происходить по линии мирных саммитов.