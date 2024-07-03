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Захарова назвала ширмой ответ Зеленского на предложение Орбана по Украине

Ведомости

Реакция президента Украины Владимира Зеленского на предложение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана прекратить огонь является ширмой и прикрытием. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

«Вы что-то другое ожидали от них услышать? Ведь все слова о мире – это только слова-прикрытия, это только слова-ширмы, это только слова-клише, это слова, которые, как тезисы, должны быть заучены и произнесены», – отметила она.

Захарова напомнила, что реальная цель заключается в «нанесении стратегического поражения России».

Виктор Орбан прибыл на Украину 2 июля. В ходе визита он заявил, что вопрос мирного урегулирования украинского конфликта будет важнейшим в течение полугода председательства Венгрии в Совете ЕС. На встрече с Зеленским Орбан призвал рассмотреть возможность прекращения огня еще до начала возможных мирных переговоров.

По словам венгерского премьера, предложение Зеленскому «не очень понравилось», но он пообещал подумать над этим. Орбан добавил, что его целью было не убедить Зеленского в чем-либо, а «прояснить его позицию и рамки, когда речь идет о мире». При этом в офисе президента Украины отвергли инициативу, подчеркнув, что урегулирование конфликта должно происходить по линии мирных саммитов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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