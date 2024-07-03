FT: ЕС может ввести импортные пошлины на маркетплейсах с китайскими товарами
Евросоюз (ЕС) может ввести импортные пошлины на маркетплейсах, на базе которых осуществляется торговля с Китаем. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на три неназванных источника, которые знакомы с обсуждаемым вопросом.
Предполагается, что пошлины коснутся товаров на таких площадках, как Aliexpress, Temu и Shein. По данным газеты, в конце июля Европейская комиссия (ЕК) предложит отменить действующий порог в 150 евро, товары ниже которого можно купить без импортной пошлины. Издание отмечает, что в прошло году в ЕС импортировали 2,3 млрд товаров стоимостью ниже установленного беспошлинного порога. При этом импорт товаров e-commerce вырос более чем вдвое в годовом исчислении – в апреле показатель превысил 350 000 единиц.
Издание утверждает, что Китай получает выгоду от субсидируемых почтовых расходов – это означает, что отправлять по авиасообщению «дешевые товары» экономически выгодно. Еще одна возможная мера – обязательная регистрация больших торговых площадок для уплаты НДС, вне зависимости от стоимости товаров. Газета также напоминает, что с 2021 г. посылки, которые отправляют в ЕС, уже облагаются НДС, но пошлины их пока не коснулись.
4 июля страны ЕС также планируют утвердить предварительные пошлины до 37,6% на электромобили китайских брендов, среди которых – BYD, Geely и SAIC. 2 июля агентство Reuters писало, что еще не все страны ЕС уверены насчет пошлин на электромобили. Среди сторонников выделяются Франция, Италия и Испания, а сомневающихся – Польша, Германия, Чехия, Греция и Ирландия.