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FT: ЕС может ввести импортные пошлины на маркетплейсах с китайскими товарами

Ведомости

Евросоюз (ЕС) может ввести импортные пошлины на маркетплейсах, на базе которых осуществляется торговля с Китаем. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на три неназванных источника, которые знакомы с обсуждаемым вопросом.

Предполагается, что пошлины коснутся товаров на таких площадках, как Aliexpress, Temu и Shein. По данным газеты, в конце июля Европейская комиссия (ЕК) предложит отменить действующий порог в 150 евро, товары ниже которого можно купить без импортной пошлины. Издание отмечает, что в прошло году в ЕС импортировали 2,3 млрд товаров стоимостью ниже установленного беспошлинного порога. При этом импорт товаров e-commerce вырос более чем вдвое в годовом исчислении – в апреле показатель превысил 350 000 единиц.

Издание утверждает, что Китай получает выгоду от субсидируемых почтовых расходов – это означает, что отправлять по авиасообщению «дешевые товары» экономически выгодно. Еще одна возможная мера – обязательная регистрация больших торговых площадок для уплаты НДС, вне зависимости от стоимости товаров. Газета также напоминает, что с 2021 г. посылки, которые отправляют в ЕС, уже облагаются НДС, но пошлины их пока не коснулись.

4 июля страны ЕС также планируют утвердить предварительные пошлины до 37,6% на электромобили китайских брендов, среди которых – BYD, Geely и SAIC. 2 июля агентство Reuters писало, что еще не все страны ЕС уверены насчет пошлин на электромобили. Среди сторонников выделяются Франция, Италия и Испания, а сомневающихся – Польша, Германия, Чехия, Греция и Ирландия.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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