FT: ЕС может ввести импортные пошлины на маркетплейсах с китайскими товарами

Предполагается, что пошлины коснутся товаров на таких площадках, как Aliexpress, Temu и Shein. По данным газеты, в конце июля Европейская комиссия (ЕК) предложит отменить действующий порог в 150 евро, товары ниже которого можно купить без импортной пошлины. Издание отмечает, что в прошло году в ЕС импортировали 2,3 млрд товаров стоимостью ниже установленного беспошлинного порога. При этом импорт товаров e-commerce вырос более чем вдвое в годовом исчислении – в апреле показатель превысил 350 000 единиц.