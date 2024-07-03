Politico: посол США в Будапеште раскритиковал Орбана за поддержку Трампа

«[Орбан] продолжает ежедневно напоминать нам о том, кого бы он хотел видеть победителем на этих выборах, за кого бы он проголосовал, если бы был американцем, которым он не является», – сказал он. По словам Прессмана, премьер-министр Венгрии агитирует за конкретного кандидата. Он заявил, что Орбан якобы убежден в том, что это помогает Будапешту.