Politico: посол США в Будапеште раскритиковал Орбана за поддержку Трампа
Посол США в Будапеште Дэвид Прессман выступил с критикой премьер-министра Венгрии Виктора Орбана за его поддержку кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа. Об этом пишет Politico.
«[Орбан] продолжает ежедневно напоминать нам о том, кого бы он хотел видеть победителем на этих выборах, за кого бы он проголосовал, если бы был американцем, которым он не является», – сказал он. По словам Прессмана, премьер-министр Венгрии агитирует за конкретного кандидата. Он заявил, что Орбан якобы убежден в том, что это помогает Будапешту.
2 июля Орбан в интервью телеканалу М1 заявил, что победа Трампа на предстоящих выборах президента США может привести к прекращению огня на Украине. Он назвал конфликт самой большой проблемой Евросоюза. По мнению Орбана, решение конфликта непросто организовать, но это можно будет сделать при помощи Трампа.
Выборы президента США пройдут 5 ноября. 27 июня (ночью 28 июня мск) действующий президент США Джо Байден и Трамп приняли участие в первых президентских дебатах на телеканале CNN. Многие эксперты констатировали неудачу Байдена из-за его сравнительной медлительности и встречавшихся запинок во время ответов.