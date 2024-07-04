Путин: российские условия по конфликту на Украине позволят прекратить бои

«В середине июня нами представлен еще один вариант урегулирования [конфликта на Украине], который в случае готовности украинской стороны, а главное – ее западных спонсоров, принятия его позволил бы буквально одномоментно, немедленно прекратить боевые действия, сохранить человеческие жизни и начать переговоры», – сказал он.