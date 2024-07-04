Путин: российские условия по конфликту на Украине позволят прекратить бои
Российские предложения по урегулированию конфликта на Украине позволят немедленно прекратить бои и начать переговоры, сообщил президент РФ Владимир Путин на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
«В середине июня нами представлен еще один вариант урегулирования [конфликта на Украине], который в случае готовности украинской стороны, а главное – ее западных спонсоров, принятия его позволил бы буквально одномоментно, немедленно прекратить боевые действия, сохранить человеческие жизни и начать переговоры», – сказал он.
Условия России по прекращению огня на Украине были озвучены Путиным 14 июня, за день до старта мирной конференции в Швейцарии. Среди предложений – вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, признание этих территорий российскими, снятие санкций, а также нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины.
В Киеве эту инициативу отвергли. Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Швейцарии заявил, что Украина готова начать переговоры с Россией «уже завтра», но только при условии, что Москва будет уважать территориальную целостность страны.
При этом в итоговом коммюнике конференции по Украине не был упомянут пункт «формулы мира» Зеленского по возврату Украины к границам 1991 г.