Общественная палата Москвы внесла предложения по электронному голосованию
В Общественной палате Москвы обсудили голосование на сентябрьских выборах в Мосгордуму и призвали предоставить право избирателям голосовать онлайн и на участках.
«Во время первого онлайн-голосования, которое проводилось в трех избирательных округах на прошлых выборах в Мосгордуму [в 2019 г.], в нем приняли участие около 10 000 человек, а на выборах Мэра Москвы в 2023 г. электронным способом голосования воспользовались уже более 2,7 млн человек», – сказал на заседании комиссии по развитию гражданского общества и общественного контроля ее председатель Вадим Ковалев.
Он указал на общий тренд цифровизации в столице, – начиная от онлайн-записи ребенка в школу и заканчивая дистанционной оплатой коммунальных платежей.
Электронный список избирателей обеспечил качественный скачок в удобстве голосования и в принципе в популярности выборов в Москве, заявил начальник управления по развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко. По его данным, сейчас более 70% избирателей Москвы имеют возможность проголосовать дистанционно со своего электронного гаджета.
Заместитель председателя Московской городской избирательной комиссии Дмитрий Реут предложил и вовсе организовывать голосование по бумажным бюллетеням по предварительному заявлению. Он объяснил это востребованностью онлайн-голосования.
«Это позволит ускорить работу комиссий, тем самым сократив время на посещение участка, а также не печатать бюллетени, которыми уже мало кто пользуется. Полагаем, что заявление на голосование с помощью бумажного бюллетеня можно будет подать в территориальной избирательной комиссии. Подачу заявлений в этом случае предлагаю начать за 30 дней до начала выборов», – сказал он.
Ковалев, в свою очередь, предложил открыть подачу заявлений через портал правительства и мэра Москвы (mos.ru) за 45 дней до выборов.
3 июля Центризбирком (ЦИК) утвердил новый порядок электронного голосования в России. Согласно правилу, региональные комиссии смогут самостоятельно определять особенности организации электронного голосования на региональных выборах.
Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) впервые применили в единый день голосования 8 сентября 2019 г. в Москве на выборах депутатов Мосгордумы. В качестве эксперимента ДЭГ организовали в трех столичных избирательных округах из 45. В мае 2020 г. возможность проведения федеральных выборов при помощи ДЭГ закрепили в российском законодательстве.