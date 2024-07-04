Общественная палата Москвы внесла предложения по электронному голосованию

«Это позволит ускорить работу комиссий, тем самым сократив время на посещение участка, а также не печатать бюллетени, которыми уже мало кто пользуется. Полагаем, что заявление на голосование с помощью бумажного бюллетеня можно будет подать в территориальной избирательной комиссии. Подачу заявлений в этом случае предлагаю начать за 30 дней до начала выборов», – сказал он.