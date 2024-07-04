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Общественная палата Москвы внесла предложения по электронному голосованию

Ведомости

В Общественной палате Москвы обсудили голосование на сентябрьских выборах в Мосгордуму и призвали предоставить право избирателям голосовать онлайн и на участках.

«Во время первого онлайн-голосования, которое проводилось в трех избирательных округах на прошлых выборах в Мосгордуму [в 2019 г.], в нем приняли участие около 10 000 человек, а на выборах Мэра Москвы в 2023 г. электронным способом голосования воспользовались уже более 2,7 млн человек», – сказал на заседании комиссии по развитию гражданского общества и общественного контроля ее председатель Вадим Ковалев. 

Он указал на общий тренд цифровизации в столице, – начиная от онлайн-записи ребенка в школу и заканчивая дистанционной оплатой коммунальных платежей. 

Электронный список избирателей обеспечил качественный скачок в удобстве голосования и в принципе в популярности выборов в Москве, заявил начальник управления по развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко. По его данным, сейчас более 70% избирателей Москвы имеют возможность проголосовать дистанционно со своего электронного гаджета.

Заместитель председателя Московской городской избирательной комиссии Дмитрий Реут предложил и вовсе организовывать голосование по бумажным бюллетеням по предварительному заявлению. Он объяснил это востребованностью онлайн-голосования.

«Это позволит ускорить работу комиссий, тем самым сократив время на посещение участка, а также не печатать бюллетени, которыми уже мало кто пользуется. Полагаем, что заявление на голосование с помощью бумажного бюллетеня можно будет подать в территориальной избирательной комиссии. Подачу заявлений в этом случае предлагаю начать за 30 дней до начала выборов», – сказал он.

Ковалев, в свою очередь, предложил открыть подачу заявлений через портал правительства и мэра Москвы (mos.ru) за 45 дней до выборов.

3 июля Центризбирком (ЦИК) утвердил новый порядок электронного голосования в России. Согласно правилу, региональные комиссии смогут самостоятельно определять особенности организации электронного голосования на региональных выборах.

Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) впервые применили в единый день голосования 8 сентября 2019 г. в Москве на выборах депутатов Мосгордумы. В качестве эксперимента ДЭГ организовали в трех столичных избирательных округах из 45. В мае 2020 г. возможность проведения федеральных выборов при помощи ДЭГ закрепили в российском законодательстве.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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