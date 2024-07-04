Генпрокурор Словакии посчитал нападение на Фицо терактом

Как написал генпрокурор на своей странице в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России), дело о покушении на премьер-министра будет квалифицироваться как особо серьезное преступление – террористическое нападение, такое решение было принято на основании полученных доказательств. Полиция уже сообщила об этом задержанному.