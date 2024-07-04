Генпрокурор Словакии посчитал нападение на Фицо терактом
Власти Словакии переквалифицировали дело о покушении на убийство главы кабинета министров страны Роберта Фицо на террористический акт, сообщил генеральный прокурор Марош Жилинка.
Как написал генпрокурор на своей странице в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России), дело о покушении на премьер-министра будет квалифицироваться как особо серьезное преступление – террористическое нападение, такое решение было принято на основании полученных доказательств. Полиция уже сообщила об этом задержанному.
15 мая на Фицо было совершено покушение в городе Гандлова, где проходило выездное заседание кабмина. Премьер-министр получил огнестрельные ранения в грудь, живот и плечо. Нападавший 71-летний писатель Юрай Цинтула был задержан на месте.
По данным следствия, атака не планировалась заранее, а стрелявший присутствовал на акции протеста в Долна-Купе, где проходило выездное заседание кабмина. Цинтула заявил, что не согласен с политикой правительства Фицо.
30 мая Фицо был выписан из больницы им. Рузвельта в Банска-Бистрице, он был доставлен домой в Братиславу. Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар 31 мая говорил, что восстановление Фицо для возвращения к служебным обязанностям займет месяцы.
7 июня стало известно, что в Копенгагене подверглась нападению премьер-министр Дании Метте Фредериксен, нападавший был задержан. Правительственная канцелярия сообщила, что премьер «шокирована случившимся».
Фредериксен принимала участие в предвыборной кампании своего однопартийца, кандидата в Европарламент Кристеля Шалдемусе.