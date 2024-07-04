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Генпрокурор Словакии посчитал нападение на Фицо терактом

Ведомости

Власти Словакии переквалифицировали дело о покушении на убийство главы кабинета министров страны Роберта Фицо на террористический акт, сообщил генеральный прокурор Марош Жилинка.

Как написал генпрокурор на своей странице в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России), дело о покушении на премьер-министра будет квалифицироваться как особо серьезное преступление – террористическое нападение, такое решение было принято на основании полученных доказательств. Полиция уже сообщила об этом задержанному.

15 мая на Фицо было совершено покушение в городе Гандлова, где проходило выездное заседание кабмина. Премьер-министр получил огнестрельные ранения в грудь, живот и плечо. Нападавший 71-летний писатель Юрай Цинтула был задержан на месте.

По данным следствия, атака не планировалась заранее, а стрелявший присутствовал на акции протеста в Долна-Купе, где проходило выездное заседание кабмина. Цинтула заявил, что не согласен с политикой правительства Фицо.

30 мая Фицо был выписан из больницы им. Рузвельта в Банска-Бистрице, он был доставлен домой в Братиславу. Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар 31 мая говорил, что восстановление Фицо для возвращения к служебным обязанностям займет месяцы.

7 июня стало известно, что в Копенгагене подверглась нападению премьер-министр Дании Метте Фредериксен, нападавший был задержан. Правительственная канцелярия сообщила, что премьер «шокирована случившимся».

Фредериксен принимала участие в предвыборной кампании своего однопартийца, кандидата в Европарламент Кристеля Шалдемусе.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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