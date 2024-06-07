Премьер-министр Дании Фредериксен подверглась нападению
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен подверглась нападению, нападавший задержан. Об этом сообщило агентство Ritzau, пишет ТАСС.
Мужчина напал на политика на площади Кюльторве в Копенгагене. Правительственная канцелярия сообщила, что премьер «шокирована случившимся».
Ritzau пишет, что Фредериксен в последние дни участвовала в предвыборной кампании своего однопартийца, кандидата в Европарламент Кристеля Шалдемусе.
15 мая на премьер-министра Словакии Роберта Фицо было совершено покушение в городе Гандлова, где проходило выездное заседание кабмина. Премьер-министр получил огнестрельные ранения в грудь, живот и плечо.
Нападавший 71-летний писатель Юрай Цинтула был задержан на месте. Он заявил, что не согласен с политикой нынешнего правительства. Фицо выступает против военной помощи Украине, за что СМИ называют его политиком пророссийских взглядов.
Ряд европейских лидеров осудили нападения на словацкого премьера. Среди них была и премьер Дании Фредериксен.