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Премьер-министр Дании Фредериксен подверглась нападению

Ведомости

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен подверглась нападению, нападавший задержан. Об этом сообщило агентство Ritzau, пишет ТАСС.

Мужчина напал на политика на площади Кюльторве в Копенгагене. Правительственная канцелярия сообщила, что премьер «шокирована случившимся».

Ritzau пишет, что Фредериксен в последние дни участвовала в предвыборной кампании своего однопартийца, кандидата в Европарламент Кристеля Шалдемусе.

15 мая на премьер-министра Словакии Роберта Фицо было совершено покушение в городе Гандлова, где проходило выездное заседание кабмина. Премьер-министр получил огнестрельные ранения в грудь, живот и плечо. 

Нападавший 71-летний писатель Юрай Цинтула был задержан на месте. Он заявил, что не согласен с политикой нынешнего правительства. Фицо выступает против военной помощи Украине, за что СМИ называют его политиком пророссийских взглядов. 

Ряд европейских лидеров осудили нападения на словацкого премьера. Среди них была и премьер Дании Фредериксен.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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