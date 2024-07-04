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Путин: ШОС готова принять от партнеров полезные инициативы

Ведомости

ШОС готова принять любой конструктивный вклад в деятельность организации. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании в формате «ШОС плюс» в Астане. Участие во встрече приняли лидеры государств – членов ШОС, руководители стран – наблюдателей и партнеров по ШОС, главы международных организаций и гости казахстанского председательства.

«Наша организация рада принять любой конструктивный вклад в ее деятельность, впитать все то ценное, что предлагают наши партнеры», – заявил Путин.

По словам президента РФ в рамках ШОС совместно с деловыми кругами энергично продвигается торгово-экономическое, инвестиционное и финансовое сотрудничество. Глава государства обратил внимание, что на фоне спада в ряде развитых экономик мира, совокупный ВВП государств ШОС в 2023 г. в среднем увеличился на 5,2%. Промышленное производство выросло на 4,5%, при инфляции всего 2,4%.

Страны ШОС, по словам Путина, продолжают последовательно углублять взаимодействие в областях энергетики, инфраструктуры, продовольственной безопасности, высоких технологий и инноваций, цифровизации искусственного интеллекта. В ШОС, подчеркунл российский лидер, предпринимаются самые активные шаги по выстраиванию и оптимизации цепочек торговли, логистики и взаимных расчетов, формируются новые, более эффективные транспортные коридоры, соединяющие континент с севера на юг и с запада на восток.

Саммит ШОС проходит в Астане 3 и 4 июля. С июля 2023 г. в организации председательствует Казахстан. В мероприятии участвуют главы государств и представительств Казахстана, Индии, Ирана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана, Узбекистана, Белоруссии, Монголии, Азербайджана, Катара, ОАЭ, Турции и Туркменистана, а также генеральный секретарь ШОС Чжан Мин и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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