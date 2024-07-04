Путин: ШОС готова принять от партнеров полезные инициативы

По словам президента РФ в рамках ШОС совместно с деловыми кругами энергично продвигается торгово-экономическое, инвестиционное и финансовое сотрудничество. Глава государства обратил внимание, что на фоне спада в ряде развитых экономик мира, совокупный ВВП государств ШОС в 2023 г. в среднем увеличился на 5,2%. Промышленное производство выросло на 4,5%, при инфляции всего 2,4%.