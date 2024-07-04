Путин: ШОС готова принять от партнеров полезные инициативы
ШОС готова принять любой конструктивный вклад в деятельность организации. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании в формате «ШОС плюс» в Астане. Участие во встрече приняли лидеры государств – членов ШОС, руководители стран – наблюдателей и партнеров по ШОС, главы международных организаций и гости казахстанского председательства.
«Наша организация рада принять любой конструктивный вклад в ее деятельность, впитать все то ценное, что предлагают наши партнеры», – заявил Путин.
По словам президента РФ в рамках ШОС совместно с деловыми кругами энергично продвигается торгово-экономическое, инвестиционное и финансовое сотрудничество. Глава государства обратил внимание, что на фоне спада в ряде развитых экономик мира, совокупный ВВП государств ШОС в 2023 г. в среднем увеличился на 5,2%. Промышленное производство выросло на 4,5%, при инфляции всего 2,4%.
Страны ШОС, по словам Путина, продолжают последовательно углублять взаимодействие в областях энергетики, инфраструктуры, продовольственной безопасности, высоких технологий и инноваций, цифровизации искусственного интеллекта. В ШОС, подчеркунл российский лидер, предпринимаются самые активные шаги по выстраиванию и оптимизации цепочек торговли, логистики и взаимных расчетов, формируются новые, более эффективные транспортные коридоры, соединяющие континент с севера на юг и с запада на восток.
Саммит ШОС проходит в Астане 3 и 4 июля. С июля 2023 г. в организации председательствует Казахстан. В мероприятии участвуют главы государств и представительств Казахстана, Индии, Ирана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана, Узбекистана, Белоруссии, Монголии, Азербайджана, Катара, ОАЭ, Турции и Туркменистана, а также генеральный секретарь ШОС Чжан Мин и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.