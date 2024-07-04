Путин: обращение к Раде бессмысленно при узурпации власти на Украине
Россия может обратиться к Верховной раде для проведения переговоров, но «в условиях узурпации власти правящей верхушкой» это является бессмысленным. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
«Обратиться к Раде [напрямую] конечно можно, но в условиях узурпации власти правящей верхушкой – это бессмысленно», – сказал президент на пресс-конференции по итогам саммита ШОС в Астане.
По его словам, «так называемая правящая верхушка» находится у власти незаконно и «даже не обращается в Конституционный суд за подтверждением своих полномочий».
«Верховный суд Украины принял уже решение, что срок президентства на Украине ограничивается пятью годами. И никаких причин для продления срока президентских полномочий в соответствии с конституцией Украины не существует», – добавил президент.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 г. Конституция Украины запрещает проведение выборов, пока в стране действует военное положение. В последний раз Верховная рада продлила его 8 мая на 90 дней. 30 ноября 2023 г. депутаты всех фракций Верховной рады подписали декларацию, которая закрепляет недопустимость проведения выборов в стране до окончания боевых действий.
Российский президент неоднократно указывал, что единственной легитимной властью на Украине остается Верховная рада и ее спикер Руслан Стефанчук. По его словам, если выборы на Украине не проводятся в период военного положения, это не означает, что президентский срок пролонгируется.