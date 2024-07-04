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Путин: обращение к Раде бессмысленно при узурпации власти на Украине

Ведомости

Россия может обратиться к Верховной раде для проведения переговоров, но «в условиях узурпации власти правящей верхушкой» это является бессмысленным. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«Обратиться к Раде [напрямую] конечно можно, но в условиях узурпации власти правящей верхушкой – это бессмысленно», – сказал президент на пресс-конференции по итогам саммита ШОС в Астане.

По его словам, «так называемая правящая верхушка» находится у власти незаконно и «даже не обращается в Конституционный суд за подтверждением своих полномочий».

«Верховный суд Украины принял уже решение, что срок президентства на Украине ограничивается пятью годами. И никаких причин для продления срока президентских полномочий в соответствии с конституцией Украины не существует», – добавил президент.

Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 г. Конституция Украины запрещает проведение выборов, пока в стране действует военное положение. В последний раз Верховная рада продлила его 8 мая на 90 дней. 30 ноября 2023 г. депутаты всех фракций Верховной рады подписали декларацию, которая закрепляет недопустимость проведения выборов в стране до окончания боевых действий. 

Российский президент неоднократно указывал, что единственной легитимной властью на Украине остается Верховная рада и ее спикер Руслан Стефанчук. По его словам, если выборы на Украине не проводятся в период военного положения, это не означает, что президентский срок пролонгируется.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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