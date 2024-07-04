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Минобороны будет лишать соцвыплат самовольно оставивших часть мобилизованных

Ведомости

Мобилизованных будут лишать социальных выплат за самовольное оставление части, следует из приказа министра обороны РФ Андрея Белоусова, опубликованного на портале правовых актов.

Военнослужащие будут лишены ежемесячной соцвыплаты за период самовольного оставления воинской части или места военной службы, определенного приказом командира воинской части.

21 сентября 2022 г. в России была объявлена частичная мобилизация, 31 октября того же года президент России Владимир Путин заявил о ее завершении. К тому моменту было призвано более 300 000 человек. 

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в мае 2024 г. сообщил, что президент Владимир Путин неоднократно говорил об отсутствии в России потребности в мобилизации. 14 мая министр обороны Белоусов заявлял, что армия РФ нуждается в комплектации, но «речь не идет о мобилизации, о чрезвычайных мерах».

В апреле в Госдуму был внесен законопроект о праве на досрочное увольнение с военной службы мобилизованных, семьям которых был присвоен статус многодетной в течение года с момента мобилизации.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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