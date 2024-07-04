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Песков: Путин и Лукашенко «на ногах» обсудили будущее Союзного государства

Ведомости

Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Казахстане обговорили развитие Союзного государства, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«[Встреча] была, на ногах. [Она длилась] достаточно, чтобы обсудить субстантивные вопросы дальнейшего развития нашего Союзного государства», – сказал представитель Кремля.

Саммит ШОС прошел в Астане 3 и 4 июля. В мероприятии участвовали главы государств и представительств Казахстана, Индии, Ирана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана, Узбекистана, Белоруссии, Монголии, Азербайджана, Катара, ОАЭ, Турции и Туркменистана, а также генеральный секретарь ШОС Чжан Мин и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Белорусский Telegram-канал «Пул первого», близкий к президентской пресс-службе, ранее 4 июля сообщал, что Путин и Лукашенко «в течение дня уже переговорили раз пять» и в целом постоянно контактировали, несмотря на насыщенную программу саммита ШОС. По данным канала, финальная рабочая встреча белорусского лидера в рамках мероприятия также состоялась именно с президентом РФ.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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