Песков: Путин и Лукашенко «на ногах» обсудили будущее Союзного государства
Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Казахстане обговорили развитие Союзного государства, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«[Встреча] была, на ногах. [Она длилась] достаточно, чтобы обсудить субстантивные вопросы дальнейшего развития нашего Союзного государства», – сказал представитель Кремля.
Саммит ШОС прошел в Астане 3 и 4 июля. В мероприятии участвовали главы государств и представительств Казахстана, Индии, Ирана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана, Узбекистана, Белоруссии, Монголии, Азербайджана, Катара, ОАЭ, Турции и Туркменистана, а также генеральный секретарь ШОС Чжан Мин и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.
Белорусский Telegram-канал «Пул первого», близкий к президентской пресс-службе, ранее 4 июля сообщал, что Путин и Лукашенко «в течение дня уже переговорили раз пять» и в целом постоянно контактировали, несмотря на насыщенную программу саммита ШОС. По данным канала, финальная рабочая встреча белорусского лидера в рамках мероприятия также состоялась именно с президентом РФ.