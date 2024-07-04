Песков: Путин и Лукашенко «на ногах» обсудили будущее Союзного государства

Белорусский Telegram-канал «Пул первого», близкий к президентской пресс-службе, ранее 4 июля сообщал, что Путин и Лукашенко «в течение дня уже переговорили раз пять» и в целом постоянно контактировали, несмотря на насыщенную программу саммита ШОС. По данным канала, финальная рабочая встреча белорусского лидера в рамках мероприятия также состоялась именно с президентом РФ.