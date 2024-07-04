СМИ: Путин и Лукашенко постоянно контактировали во время саммита ШОС

«Президенты Беларуси и России обстоятельно поговорили вчера, продолжили – сегодня. Насыщенная астанинская повестка не помешала – лидеры в течение дня уже переговорили раз пять. Советуем не переживать – Лукашенко и Путин в постоянном контакте», – сказано в сообщении.