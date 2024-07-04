СМИ: Путин и Лукашенко постоянно контактировали во время саммита ШОС
Президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко постоянно контактируют во время саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом сообщил белорусский Telegram-канал «Пул первого», близкий к президентской пресс-службе.
«Президенты Беларуси и России обстоятельно поговорили вчера, продолжили – сегодня. Насыщенная астанинская повестка не помешала – лидеры в течение дня уже переговорили раз пять. Советуем не переживать – Лукашенко и Путин в постоянном контакте», – сказано в сообщении.
Саммит ШОС проходит в Астане 3 и 4 июля. В мероприятии участвуют главы государств и представительств Казахстана, Индии, Ирана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана, Узбекистана, Белоруссии, Монголии, Азербайджана, Катара, ОАЭ, Турции и Туркменистана, а также генеральный секретарь ШОС Чжан Мин и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.
4 июля в ШОС официально вступила Белоруссия. Соответствующие документы о ее приеме были подписаны во время саммита в Астане. В совместной декларации страны ШОС отметили, что вступление республики в организацию в качестве полноправного члена имеет историческое значение.