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Кремль: ни Эрдоган, ни кто-то другой не может быть посредником по Украине

Ведомости

Ни президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, ни кто-либо еще не может быть посредником в переговорах РФ и Украины для урегулирования конфликта, потому что Киев отвергает любые переговоры с Россией. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Украина решительно отвергла мирный план Путина, который был высказан в министерстве иностранных дел. Поэтому в настоящий момент ни Эрдоган, ни кто другой, не может быть посредником», – пояснил представитель Кремля.

30 июня президент Украины Владимир Зеленский в интервью Philadelphia Inquirer допустил возможность переговоров Украины с Россией через посредников по аналогии с соглашением о «зерновом коридоре». По словам Зеленского, в случае «зернового коридора» были подписаны два зеркальных соглашения отдельно с Украиной и отдельно с Россией, между которыми были ООН и Турция. По мнению украинского лидера, такая модель может быть использована и в других сферах. Посредниками могут стать страны с разных континентов, а не только союзники Украины, подчеркнул Зеленский.

Эрдоган заявил Путину в ходе саммита ШОС о готовности Анкары внести свой вклад и, может, заложить основу для соглашения о прекращении огня между РФ и Украиной. В Кремле исключили такую возможность.

3 июня Путин на пресс-конференции в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане заявил, про переговоры с Украиной через посредников представляются маловероятными, потому что посредники не могут быть наделены правом подписывать окончательные документы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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