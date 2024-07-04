Кремль: ни Эрдоган, ни кто-то другой не может быть посредником по Украине
Ни президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, ни кто-либо еще не может быть посредником в переговорах РФ и Украины для урегулирования конфликта, потому что Киев отвергает любые переговоры с Россией. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Украина решительно отвергла мирный план Путина, который был высказан в министерстве иностранных дел. Поэтому в настоящий момент ни Эрдоган, ни кто другой, не может быть посредником», – пояснил представитель Кремля.
30 июня президент Украины Владимир Зеленский в интервью Philadelphia Inquirer допустил возможность переговоров Украины с Россией через посредников по аналогии с соглашением о «зерновом коридоре». По словам Зеленского, в случае «зернового коридора» были подписаны два зеркальных соглашения отдельно с Украиной и отдельно с Россией, между которыми были ООН и Турция. По мнению украинского лидера, такая модель может быть использована и в других сферах. Посредниками могут стать страны с разных континентов, а не только союзники Украины, подчеркнул Зеленский.
Эрдоган заявил Путину в ходе саммита ШОС о готовности Анкары внести свой вклад и, может, заложить основу для соглашения о прекращении огня между РФ и Украиной. В Кремле исключили такую возможность.
3 июня Путин на пресс-конференции в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане заявил, про переговоры с Украиной через посредников представляются маловероятными, потому что посредники не могут быть наделены правом подписывать окончательные документы.