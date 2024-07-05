Военные заявили об опасном сближении истребителя Typhoon с Ан-30 в Сирии
Над сирийской провинцией Хомс произошло опасное сближение истребителя Typhoon международной коалиции с самолетом Ан-30 воздушно-космических сил России, столкновение удалось предотвратить. Об этом сообщил российский центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев в республике.
«Авиация так называемой "международной антитеррористической коалиции" во главе с США продолжает создавать опасные ситуации в небе Сирии, осуществляя полеты в нарушение протоколов деконфликтации», – прокомментировали в структуре Минобороны РФ.
Сближение военных самолетов произошло утром 3 июля. В центре утверждают, что Ан-30 выполнял плановый полет, и российский летчик «своевременно предпринял необходимые меры для предотвращения столкновения».
Это не первый подобный инцидент за последнее время. 1 июля заместитель главы центра Юрий Попов сообщил об опасном сближении беспилотного летательного аппарат MQ-9 Reaper коалиции США с Ан-30. 28 июня в структуре Минобороны РФ также заявили об аналогичной ситуации с участием американского беспилотника и самолета Су-35 ВКС РФ над населенным пунктом Эс-Сухне провинции Хомс. 3 июля заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков рассказал ТАСС, что власти России не планируют никаких контактов с США после этих происшествий в небе над Сирией.