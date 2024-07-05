Военные заявили об опасном сближении истребителя Typhoon с Ан-30 в Сирии

Это не первый подобный инцидент за последнее время. 1 июля заместитель главы центра Юрий Попов сообщил об опасном сближении беспилотного летательного аппарат MQ-9 Reaper коалиции США с Ан-30. 28 июня в структуре Минобороны РФ также заявили об аналогичной ситуации с участием американского беспилотника и самолета Су-35 ВКС РФ над населенным пунктом Эс-Сухне провинции Хомс. 3 июля заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков рассказал ТАСС, что власти России не планируют никаких контактов с США после этих происшествий в небе над Сирией.