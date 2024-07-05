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Военные заявили об опасном сближении истребителя Typhoon с Ан-30 в Сирии

Ведомости

Над сирийской провинцией Хомс произошло опасное сближение истребителя Typhoon международной коалиции с самолетом Ан-30 воздушно-космических сил России, столкновение удалось предотвратить. Об этом сообщил российский центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев в республике.

«Авиация так называемой "международной антитеррористической коалиции" во главе с США продолжает создавать опасные ситуации в небе Сирии, осуществляя полеты в нарушение протоколов деконфликтации», – прокомментировали в структуре Минобороны РФ.

Сближение военных самолетов произошло утром 3 июля. В центре утверждают, что Ан-30 выполнял плановый полет, и российский летчик «своевременно предпринял необходимые меры для предотвращения столкновения».

Это не первый подобный инцидент за последнее время. 1 июля заместитель главы центра Юрий Попов сообщил об опасном сближении беспилотного летательного аппарат MQ-9 Reaper коалиции США с Ан-30. 28 июня в структуре Минобороны РФ также заявили об аналогичной ситуации с участием американского беспилотника и самолета Су-35 ВКС РФ над населенным пунктом Эс-Сухне провинции Хомс. 3 июля заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков рассказал ТАСС, что власти России не планируют никаких контактов с США после этих происшествий в небе над Сирией.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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