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Явка на выборах президента Ирана в провинции Тегеран увеличилась на около 20%

Ведомости

Явка на президентских выборах в Иране в провинции Тегеран увеличилась примерно на 20% по сравнению с первым туром. Об этом сообщил губернатор региона Алиреза Фахари, его слова приводит агентство Mehr.

«Мы увидели рост участия людей с начала дня по сравнению с первым туром выборов. <...> Я проверил уровень участия в 10:30 утра (8:30 мск), он увеличился на 22% по сравнению с показателями первого тура в то же время», – сказал он.

Первый тур внеочередных президентских выборов в Иране после гибели бывшего главы Эбрахима Раиси прошел 28 июня. По его результатам ни один из представленных кандидатов не набрал 50% поддержки избирателей. Во второй тур прошли член парламента Масуд Пезешкиан и представитель духовного лидера в Совете безопасности Исламской Республики Саид Джалили.

3 июля верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что в первом туре выборов приняли участие меньше людей, чем ожидали власти Ирана. Тогда же он подчеркнул, что участие иранского народа в выборах – это поддержка системы страны. По словам Хаменеи, власти понимают, что в Иране есть люди, которые не согласны с принципами исламского правительства, и включать в их число тех, кто не проголосовал, будет «большой ошибкой».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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