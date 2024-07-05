Явка на выборах президента Ирана в провинции Тегеран увеличилась на около 20%
Явка на президентских выборах в Иране в провинции Тегеран увеличилась примерно на 20% по сравнению с первым туром. Об этом сообщил губернатор региона Алиреза Фахари, его слова приводит агентство Mehr.
«Мы увидели рост участия людей с начала дня по сравнению с первым туром выборов. <...> Я проверил уровень участия в 10:30 утра (8:30 мск), он увеличился на 22% по сравнению с показателями первого тура в то же время», – сказал он.
Первый тур внеочередных президентских выборов в Иране после гибели бывшего главы Эбрахима Раиси прошел 28 июня. По его результатам ни один из представленных кандидатов не набрал 50% поддержки избирателей. Во второй тур прошли член парламента Масуд Пезешкиан и представитель духовного лидера в Совете безопасности Исламской Республики Саид Джалили.
3 июля верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что в первом туре выборов приняли участие меньше людей, чем ожидали власти Ирана. Тогда же он подчеркнул, что участие иранского народа в выборах – это поддержка системы страны. По словам Хаменеи, власти понимают, что в Иране есть люди, которые не согласны с принципами исламского правительства, и включать в их число тех, кто не проголосовал, будет «большой ошибкой».