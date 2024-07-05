Reuters: НАТО хочет стандартизировать боевые снаряды
Североатлантический альянс на предстоящем саммите стран-членов намерен объявить о планах по стандартизации боеприпасов и увеличении производства оружия, передает агентство Reuters со ссылкой на анонимный источник в НАТО.
В то время как НАТО старается обеспечить соблюдение стандартов для стрелкового оружия, такого как штурмовые винтовки, что позволяет союзникам использовать боеприпасы друг друга, с артиллерийскими снарядами все не так просто.
Существует стандарт НАТО для артиллерийских боеприпасов, но его принятие является добровольным, а отсутствие его соблюдения привело к фрагментации рынка и затруднению поставок вооружений. 14 стран НАТО оставили за собой право отклоняться от стандарта.
Как заявил представитель альянса, мир, где каждый союзник производит один стандартный патрон, был бы гораздо более простым миром для военного командования.
Тем не менее, отмечает агентство, НАТО может столкнуться с противодействием со стороны мировых производителей боеприпасов, поскольку введение единого стандарта может повысить конкуренцию и снизить цены.
НАТО пригласил четырех представителей стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) на саммит, который пройдет 9-11 июля в Вашингтоне.
НАТО хочет укрепить отношения со странами АТР на фоне «угроз безопасности со стороны России и Китая». Австралия, Япония, Новая Зеландия и Южная Корея не являются членами НАТО, но сотрудничают с объединением. По информации газеты, в документе их обозначат как государства IP4. Сообщается также, что они примут участие в киберучениях Североатлантического альянса.