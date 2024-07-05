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Reuters: НАТО хочет стандартизировать боевые снаряды

Ведомости

Североатлантический альянс на предстоящем саммите стран-членов намерен объявить о планах по стандартизации боеприпасов и увеличении производства оружия, передает агентство Reuters со ссылкой на анонимный источник в НАТО.

В то время как НАТО старается обеспечить соблюдение стандартов для стрелкового оружия, такого как штурмовые винтовки, что позволяет союзникам использовать боеприпасы друг друга, с артиллерийскими снарядами все не так просто.

Существует стандарт НАТО для артиллерийских боеприпасов, но его принятие является добровольным, а отсутствие его соблюдения привело к фрагментации рынка и затруднению поставок вооружений. 14 стран НАТО оставили за собой право отклоняться от стандарта.

Как заявил представитель альянса, мир, где каждый союзник производит один стандартный патрон, был бы гораздо более простым миром для военного командования.

Тем не менее, отмечает агентство, НАТО может столкнуться с противодействием со стороны мировых производителей боеприпасов, поскольку введение единого стандарта может повысить конкуренцию и снизить цены.

НАТО пригласил четырех представителей стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) на саммит, который пройдет 9-11 июля в Вашингтоне.

НАТО хочет укрепить отношения со странами АТР на фоне «угроз безопасности со стороны России и Китая». Австралия, Япония, Новая Зеландия и Южная Корея не являются членами НАТО, но сотрудничают с объединением. По информации газеты, в документе их обозначат как государства IP4. Сообщается также, что они примут участие в киберучениях Североатлантического альянса.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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