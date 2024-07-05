Reuters: НАТО хочет стандартизировать боевые снаряды

НАТО хочет укрепить отношения со странами АТР на фоне «угроз безопасности со стороны России и Китая». Австралия, Япония, Новая Зеландия и Южная Корея не являются членами НАТО, но сотрудничают с объединением. По информации газеты, в документе их обозначат как государства IP4. Сообщается также, что они примут участие в киберучениях Североатлантического альянса.