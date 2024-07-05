Песков заявил об отсутствии переговоров по урегулированию украинского кризиса
На данный момент нет никакой переговорной группы по Украине, потому что нет переговоров и даже их перспектив. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина, говорит ли присутствие помощника президента Владимира Мединского на встрече с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном о том, что он продолжает выполнять роль руководителя переговорной группы.
Песков напомнил, что Мединский вел переговоры с украинской стороной в 2022 г., поэтому весь массив наработок курируется им. Представитель Кремля также отметил, что стамбульские договоренности могли бы быть неким базисом для возобновления процесса.
Пресс-секретарь президента РФ высоко оценил твердую, понятную, последовательную линию Орбана в попытке сопоставить позиции двух сторон.
«Он был в Киеве, сейчас он в Москве, и любопытно – он только что сказал, что все меньше становится стран, которые способны поговорить с обеими сторонами», – добавил Песков.
5 июля Орбан прибыл в Москву. Сам он назвал свой визит «продолжением мирной миссии». 2 июля премьер-министр Венгрии побывал с визитом на Украине, где попросил президента страны Владимира Зеленского подумать о прекращении огня, поскольку это позволит приблизить начало переговоров с Россией. Киев предложение отклонил. Орбан сообщал, что его визит в Киев связан с решением задач, стоящих перед Евросоюзом.