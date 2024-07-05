Песков заявил об отсутствии переговоров по урегулированию украинского кризиса

На данный момент нет никакой переговорной группы по Украине, потому что нет переговоров и даже их перспектив. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина, говорит ли присутствие помощника президента Владимира Мединского на встрече с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном о том, что он продолжает выполнять роль руководителя переговорной группы.