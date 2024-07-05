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Песков заявил об отсутствии переговоров по урегулированию украинского кризиса

Ведомости

На данный момент нет никакой переговорной группы по Украине, потому что нет переговоров и даже их перспектив. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина, говорит ли присутствие помощника президента Владимира Мединского на встрече с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном о том, что он продолжает выполнять роль руководителя переговорной группы.

Песков напомнил, что Мединский вел переговоры с украинской стороной в 2022 г., поэтому весь массив наработок курируется им. Представитель Кремля также отметил, что стамбульские договоренности могли бы быть неким базисом для возобновления процесса.

Пресс-секретарь президента РФ высоко оценил твердую, понятную, последовательную линию Орбана в попытке сопоставить позиции двух сторон.

«Он был в Киеве, сейчас он в Москве, и любопытно – он только что сказал, что все меньше становится стран, которые способны поговорить с обеими сторонами», – добавил Песков.

5 июля Орбан прибыл в Москву. Сам он назвал свой визит «продолжением мирной миссии». 2 июля премьер-министр Венгрии побывал с визитом на Украине, где попросил президента страны Владимира Зеленского подумать о прекращении огня, поскольку это позволит приблизить начало переговоров с Россией. Киев предложение отклонил. Орбан сообщал, что его визит в Киев связан с решением задач, стоящих перед Евросоюзом.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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