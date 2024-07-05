Генсек НАТО не стал комментировать состояние Байдена
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отказался комментировать физическое и ментальное состояние президента США Джо Байдена, поскольку организация «держится в стороне от внутренних проблем» стран-членов.
«Мы всегда держались в стороне от внутренних проблем [своих стран-членов]. Если я скажу что-то, что может быть использовано для внутренних политических дебатов в любой стране НАТО, я только ослаблю альянс», – сказал он на пресс-конференции.
По его словам, он встречался с Байденом «пару недель назад, это была очень хорошая встреча в его офисе». Он также высоко оценил его позицию по военной поддержке Украины.
Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 г. Главными соперниками на выборах являются действующий президент США Джо Байден и бывший глава государства Дональд Трамп.
28 июня состоялись дебаты Байдена и экс-президента Дональда Трампа, которые вызвали «панику» среди демократов. Эксперты констатировали неудачу Байдена из-за его сравнительной медлительности и запинок во время ответов. Financial Times со ссылкой на источники писала, что основные доноры Демократической партии назвали губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома и губернатора Мичигана Гретхен Уитмер своими предпочтительными кандидатами на замену Байдену.