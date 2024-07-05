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Генсек НАТО не стал комментировать состояние Байдена

Ведомости

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отказался комментировать физическое и ментальное состояние президента США Джо Байдена, поскольку организация «держится в стороне от внутренних проблем» стран-членов.

«Мы всегда держались в стороне от внутренних проблем [своих стран-членов]. Если я скажу что-то, что может быть использовано для внутренних политических дебатов в любой стране НАТО, я только ослаблю альянс», – сказал он на пресс-конференции.

По его словам, он встречался с Байденом «пару недель назад, это была очень хорошая встреча в его офисе». Он также высоко оценил его позицию по военной поддержке Украины.

Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 г. Главными соперниками на выборах являются действующий президент США Джо Байден и бывший глава государства Дональд Трамп.

28 июня состоялись дебаты Байдена и экс-президента Дональда Трампа, которые вызвали «панику» среди демократов. Эксперты констатировали неудачу Байдена из-за его сравнительной медлительности и запинок во время ответов. Financial Times со ссылкой на источники писала, что основные доноры Демократической партии назвали губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома и губернатора Мичигана Гретхен Уитмер своими предпочтительными кандидатами на замену Байдену.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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