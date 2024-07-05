Путин назвал переговоры с Орбаном насыщенными и полезными

Как заявил российский лидер во время пресс-подхода после окончания встречи, Россия и Венгрия продолжают диалог в нынешней сложной геополитической ситуации, продолжать диалог важно для всех сторон. Разговор с Орбаном он также назвал откровенным и полезным.