Путин назвал переговоры с Орбаном насыщенными и полезными
Президент России Владимир Путин назвал насыщенными переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.
Как заявил российский лидер во время пресс-подхода после окончания встречи, Россия и Венгрия продолжают диалог в нынешней сложной геополитической ситуации, продолжать диалог важно для всех сторон. Разговор с Орбаном он также назвал откровенным и полезным.
Орбан прибыл в Москву 5 июля. За несколько дней до этого, 2 июля, венгерский премьер-министр побывал с визитом на Украине, где попросил президента страны Владимира Зеленского подумать о прекращении огня.
По его словам, это позволит приблизить начало переговоров с Россией. Киев предложение отклонил. Орбан также сообщал, что его визит в Киев связан с решением задач, стоящих перед Евросоюзом.